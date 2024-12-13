Générateur de Vidéo d'Introduction Exécutive : Créez des Intros AI Professionnelles

Produisez rapidement des intros exécutives de haute qualité avec notre fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script, vous faisant gagner du temps et des efforts.

316/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'introduction dynamique de 30 secondes pour les créateurs de contenu et YouTubers, caractérisée par des visuels énergiques, des intros animées et une musique de fond entraînante, en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour produire une ouverture captivante qui accroche instantanément les spectateurs.
Exemple de Prompt 2
Imaginez un générateur de vidéo AI personnalisé de 60 secondes pour les équipes de vente et les marketeurs, conçu pour délivrer des messages amicaux et engageants à travers un avatar AI professionnel et une génération de voix off claire, rendant les informations complexes accessibles et compréhensibles pour les clients potentiels.
Exemple de Prompt 3
Produisez un créateur d'intro en ligne époustouflant de 20 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les organisateurs d'événements, en utilisant des visuels rapides et percutants et une musique de fond inspirante pour faire une première impression mémorable, en incorporant les Sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et le Texte-en-vidéo à partir de script pour une création de contenu efficace.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéo d'Introduction Exécutive

Créez sans effort des vidéos d'introduction exécutive professionnelles et personnalisées avec AI, simplifiant votre processus de production de contenu du script à un visuel époustouflant.

1
Step 1
Choisissez Votre Base
Sélectionnez parmi une variété de modèles professionnels ou commencez avec une toile vierge pour répondre parfaitement à vos besoins en vidéo d'introduction exécutive. Nos modèles robustes fournissent un point de départ solide pour tout projet.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script et Avatar
Collez votre script et regardez notre plateforme alimentée par AI transformer votre texte en une vidéo dynamique. Utilisez notre fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script pour donner vie à vos mots avec un avatar AI.
3
Step 3
Personnalisez Vos Visuels et Voix
Personnalisez votre vidéo d'introduction en ajustant les couleurs, en ajoutant votre logo et en affinant les éléments visuels. Profitez de nos contrôles de Marque (logo, couleurs) pour maintenir une présence exécutive cohérente.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Revoyez votre création, puis rendez votre vidéo d'introduction exécutive de haute qualité. Notre plateforme assure un rendu vidéo HD pour un résultat final poli et professionnel prêt pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Intros Publicitaires Exécutives à Fort Impact

.

Produisez des vidéos publicitaires introductives efficaces et performantes en quelques minutes pour des initiatives de marque personnelle ou d'entreprise, améliorant la portée du marché.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes intros vidéo et mon image de marque ?

HeyGen vous permet de créer des intros époustouflantes avec des scènes dynamiques et des éléments animés. Profitez de nos contrôles de marque et de personnalisation pour intégrer harmonieusement votre logo et vos couleurs, assurant un look professionnel cohérent pour vos besoins en création d'intros vidéo.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéo AI efficace pour les créateurs de contenu ?

HeyGen simplifie la production vidéo avec son générateur de vidéo AI avancé, transformant le texte-en-vidéo à partir de script en utilisant des avatars AI réalistes et la génération de voix off. Accédez à une riche bibliothèque de médias stock et à des modèles préconstruits pour rationaliser votre processus créatif pour un contenu vidéo personnalisé.

HeyGen est-il adapté pour créer des vidéos d'Intro Maker pour YouTube ?

Absolument, HeyGen est un créateur d'intro en ligne idéal pour les chaînes YouTube, vous permettant de concevoir des intros animées captivantes. Créez des intros vidéo engageantes qui résonnent avec votre audience et élèvent l'apparence professionnelle de votre chaîne.

Puis-je facilement personnaliser les vidéos créées avec les outils AI de HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des options robustes de marque et de personnalisation, vous permettant de personnaliser chaque aspect de vos vidéos. Notre plateforme intuitive inclut un éditeur glisser-déposer pour modifier facilement les scènes dynamiques et créer une expérience visuelle unique.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo