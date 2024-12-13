Générateur de Vidéo d'Annonce Exécutive : Simplicité Alimentée par AI

Générez rapidement des annonces d'entreprise professionnelles en utilisant un générateur de vidéo AI avec des avatars AI avancés.

Créez une vidéo d'annonce exécutive convaincante de 60 secondes destinée à tous les employés internes et aux principaux acteurs, introduisant la nouvelle orientation stratégique de l'entreprise avec un style visuel inspirant et professionnel, accompagné d'une musique entraînante et d'une voix off claire. Cette pièce de 'communication d'entreprise' doit exploiter efficacement les avatars AI de HeyGen pour délivrer le message d'un cadre virtuel, garantissant une présentation cohérente et soignée générée via un générateur de vidéo d'annonce exécutive.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez créer une vidéo marketing élégante de 45 secondes, parfaite pour les clients potentiels et les investisseurs, annonçant le lancement d'un nouveau produit excitant. Le style visuel et audio souhaité est moderne et dynamique, incorporant une musique énergique et une voix off captivante pour mettre en valeur les caractéristiques clés. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement votre récit en un résultat de 'générateur de vidéo AI', assurant une présentation professionnelle et percutante de 'vidéos générées par AI'.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo d'annonce de 30 secondes est nécessaire pour les membres du conseil et les investisseurs, détaillant de manière concise les résultats trimestriels et les réalisations significatives. Le style visuel doit être épuré et axé sur les données, employant des graphiques clairs, avec un ton audio autoritaire mais optimiste. Intégrez crucialement la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension de cette 'communication d'entreprise' vitale, rationalisant le processus en tant que 'vidéo d'annonce' efficace via des outils alimentés par AI.
Exemple de Prompt 3
Envisagez une vidéo engageante de 90 secondes, spécifiquement conçue pour accueillir les nouvelles recrues et illustrer de manière vivante la culture dynamique de l'entreprise pour les nouveaux employés et les candidats potentiels. Adoptez un style visuel et audio chaleureux, amical et engageant, incorporant des visuels diversifiés et une voix off accueillante. En exploitant les modèles et scènes étendus de HeyGen, construisez cette vidéo essentielle de 'branding', montrant à quel point il est facile de créer des 'vidéos générées par AI' pour laisser une impression durable.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo d'Annonce Exécutive

Transformez sans effort vos messages d'entreprise en vidéos engageantes et de marque en quelques minutes, assurant une communication claire et percutante.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre texte d'annonce directement dans l'éditeur, en exploitant notre capacité de texte en vidéo à partir d'un script pour animer instantanément vos mots.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une collection diversifiée d'avatars AI professionnels pour être le visage de votre vidéo d'annonce exécutive, délivrant votre message avec clarté.
3
Step 3
Personnalisez Votre Branding
Intégrez l'identité visuelle de votre entreprise en appliquant votre logo et vos couleurs de marque à l'aide de nos contrôles de branding intuitifs pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre création et utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de format pour générer vos vidéos générées par AI dans le format parfait pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Déployez Rapidement des Messages Clés d'Entreprise

.

Créez rapidement des vidéos engageantes alimentées par AI pour des annonces d'entreprise urgentes ou routinières, assurant une communication rapide et cohérente.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'annonce d'entreprise engageantes ?

HeyGen est un générateur de vidéo d'annonce exécutive efficace, permettant aux utilisateurs de produire facilement des vidéos d'annonce de haute qualité et de marque. Il exploite des avatars AI et des modèles de vidéo d'entreprise personnalisables pour faciliter une communication d'entreprise créative et percutante.

Qu'est-ce qui rend HeyGen facile à utiliser en tant que générateur de vidéo AI ?

La plateforme alimentée par AI de HeyGen simplifie la création de vidéos en convertissant rapidement le texte en vidéo. Son interface intuitive et ses modèles diversifiés rendent l'édition incroyablement facile et rapide pour créer des vidéos professionnelles générées par AI, faisant de lui un générateur de vidéo AI de premier plan.

Puis-je personnaliser mes vidéos générées par AI avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI, générer des voix off naturelles et ajouter des sous-titres et des captions pour adapter parfaitement vos vidéos générées par AI.

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos marketing ?

HeyGen fournit une solution simplifiée pour générer rapidement des vidéos marketing percutantes. Ses capacités en tant que générateur de vidéo AI permettent aux entreprises de créer et de déployer efficacement des vidéos générées par AI convaincantes pour diverses campagnes marketing.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo