Produisez une vidéo tutorielle Excel d'une minute conçue pour les professionnels cherchant à maîtriser les fonctions avancées d'importation de données. Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle propre et professionnelle avec des exemples clairs d'opérations sur tableur, complétée par une voix off générée par IA claire et articulée, en utilisant largement les avatars IA et les capacités de génération de voix off de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo pédagogique de 2 minutes pour les formateurs d'entreprise ou les éducateurs ayant besoin de transmettre efficacement des concepts Excel complexes, en démontrant comment convertir un tableur en vidéo. Cette vidéo doit adopter un style d'instruction étape par étape, avec un ton calme et informatif, des enregistrements d'écran clairs et des annotations. Assurez-vous que les sous-titres automatiques générés via les fonctionnalités de sous-titres/captions et de texte-à-vidéo de HeyGen sont présents pour une accessibilité accrue.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 45 secondes de conseils rapides destinée aux utilisateurs Excel intermédiaires désireux de découvrir des astuces d'efficacité et de productivité en utilisant HeyGen comme éditeur vidéo pour Excel. Le style visuel et audio doit être engageant et dynamique, avec une musique de fond entraînante, des démonstrations visuelles concises de conseils rapides et des superpositions de texte informatif, en exploitant les modèles et scènes de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour un aspect soigné.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de guidance personnalisée d'une minute et 30 secondes pour le personnel de support informatique ou les analystes de données fournissant une assistance Excel sur mesure, en démontrant comment automatiser des vidéos pour des besoins utilisateurs spécifiques. Cette vidéo doit présenter une sensation informative et personnalisée avec un avatar IA amical guidant les spectateurs à travers des exemples Excel spécifiques et axés sur les données, accompagnée d'une voix off claire et concise, en utilisant les avatars IA et les fonctionnalités de génération de voix off de HeyGen.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Tutoriels Excel

Transformez facilement vos données de tableur en tutoriels vidéo captivants et professionnels. Automatisez la création de contenu personnalisé et atteignez un public plus large avec facilité.

1
Step 1
Importez Vos Données de Tableur
Commencez par importer facilement vos données de tableur Excel directement dans la plateforme. Cet import de données permet une génération de contenu dynamique et personnalisé.
2
Step 2
Créez un Contenu Vidéo Dynamique
Exploitez les avatars IA et la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer votre script de tutoriel en scènes vidéo captivantes, aidant à automatiser les vidéos à partir de vos données.
3
Step 3
Améliorez avec une Finition Professionnelle
Affinez votre vidéo en utilisant des contrôles de marque comme des logos et des couleurs personnalisés. Ajoutez des sous-titres automatiques et de la musique de fond pour une sensation vraiment soignée et professionnelle, en utilisant des outils d'édition professionnels.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Largement
Finalisez votre vidéo avec un redimensionnement d'aspect et des exports pour diverses plateformes. Partagez facilement la vidéo sur les réseaux sociaux ou intégrez-la sur votre site web, atteignant efficacement votre public cible.

Diffusez des Conseils Excel sur les Réseaux Sociaux

Générez rapidement des clips vidéo courts et captivants à partir de vos tutoriels Excel à partager sur les plateformes sociales, élargissant votre portée et démontrant votre expertise.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos à partir de mes données Excel ?

HeyGen vous permet de transformer les données de vos tableurs en vidéos captivantes en intégrant vos informations de manière fluide. Vous pouvez automatiser les vidéos, en exploitant l'importation de données pour un contenu personnalisé à grande échelle avec facilité et précision.

Quels outils d'édition professionnels HeyGen offre-t-il pour mes vidéos ?

HeyGen propose un éditeur vidéo complet pour le contenu lié à Excel, vous permettant de découper, couper et fusionner des clips. Améliorez vos tutoriels avec des sous-titres automatiques, du texte et de la musique pour créer des vidéos de haute qualité qui se démarquent vraiment.

Puis-je générer des vidéos en masse efficacement avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen simplifie la production vidéo, vous permettant de générer des vidéos en masse en utilisant des modèles personnalisables et des avatars IA. Cela automatise considérablement la création de vidéos, économisant du temps et assurant une image de marque cohérente pour tout votre contenu.

Quel est le processus pour créer une vidéo tutorielle Excel avec HeyGen ?

En tant que créateur de vidéos tutoriels Excel, HeyGen vous permet de commencer par convertir du texte en vidéo à partir d'un script ou de télécharger des séquences vidéo existantes. Vous pouvez ensuite l'améliorer avec des avatars IA, des voix off et d'autres outils d'édition professionnels pour produire des tutoriels clairs et efficaces sans effort.

