Maîtrisez les fonctions Excel comme XLOOKUP et les Tableaux Croisés Dynamiques pour analyser et résumer les données.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 2 minutes ciblant les analystes d'affaires et les professionnels des données, en se concentrant sur l'utilisation efficace d'un "Tableau Croisé Dynamique" pour "Analyser les Données" dans de grands ensembles de données. Le style visuel doit être engageant, mettant en avant les transformations de données avec un avatar AI enthousiaste expliquant les concepts clés, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une présentation professionnelle et relatable.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo tutorielle concise de 45 secondes destinée aux chefs de projet et créateurs de rapports, illustrant l'impact du "Mise en Forme Conditionnelle" pour générer des "visuels utiles" qui transmettent instantanément des insights. La vidéo doit présenter des démonstrations rapides et percutantes avec des comparaisons claires avant-après, soutenues par des sous-titres/captions nets et faciles à lire créés avec la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une "vidéo tutorielle Excel" de 60 secondes pour les débutants, montrant le processus simple mais essentiel de "Créer une liste déroulante" pour améliorer la saisie de données et la cohérence. Le style visuel doit être simple et facile à suivre, utilisant des annotations claires à l'écran et un modèle préconçu de la bibliothèque de modèles & scènes de HeyGen pour simplifier la production.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer une Vidéo Tutorielle Excel

Transformez facilement vos insights Excel en tutoriels vidéo engageants avec les puissantes fonctionnalités AI et outils intuitifs de HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Définissez les concepts de base, tels que la démonstration de fonctions Excel avancées ou de techniques d'analyse de données. Utilisez la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour transformer automatiquement votre script détaillé en une narration vidéo engageante, assurant la clarté pour votre public.
2
Step 2
Sélectionnez des Visuels de Support
Intégrez des captures d'écran ou des enregistrements d'écran de vos processus Excel en action. Profitez de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour inclure des visuels utiles qui clarifient les étapes complexes et améliorent l'expérience d'apprentissage pour vos spectateurs.
3
Step 3
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez un avatar AI pour narrer votre tutoriel, offrant une présentation professionnelle et cohérente. Cela garantit que vos concepts Excel sont articulés avec clarté et engagement, rendant le contenu plus accessible.
4
Step 4
Exportez Votre Tutoriel
Finalisez votre vidéo tutorielle Excel en révisant tous les éléments, y compris le timing et le rythme, pour assurer un produit soigné. Utilisez les options de redimensionnement et d'exportation de HeyGen pour générer votre vidéo dans le format idéal pour le partage sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Produire des Conseils Rapides Excel pour les Réseaux Sociaux

Créez rapidement des clips vidéo courts et percutants mettant en avant des fonctionnalités Excel spécifiques comme la Mise en Forme Conditionnelle ou la génération de formules, idéaux pour les plateformes sociales.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos tutoriels Excel pour des fonctions complexes comme XLOOKUP ou Tableau Croisé Dynamique ?

HeyGen permet de transformer sans effort les explications de fonctions Excel complexes en tutoriels vidéo engageants en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir de script, parfait pour démontrer des fonctionnalités comme XLOOKUP ou Tableau Croisé Dynamique avec clarté et efficacité.

Quelles améliorations visuelles HeyGen offre-t-il pour démontrer l'analyse de données Excel et des visuels utiles ?

HeyGen propose divers modèles et une bibliothèque multimédia robuste pour améliorer les tutoriels d'analyse de données Excel avec des visuels utiles, assurant des démonstrations claires de concepts comme la Mise en Forme Conditionnelle ou la synthèse de données pour les spectateurs.

HeyGen peut-il aider à générer des voix off professionnelles et des sous-titres pour le contenu de formation Excel sur des sujets techniques ?

Oui, HeyGen excelle à générer des voix off professionnelles et des sous-titres précis pour votre contenu de formation Excel, rendant des sujets techniques complexes comme la génération de formules accessibles à un public plus large.

Comment HeyGen soutient-il une image de marque cohérente à travers plusieurs vidéos d'instruction Excel ?

HeyGen vous permet de maintenir une image de marque cohérente à travers toutes vos vidéos d'instruction Excel avec des contrôles de personnalisation pour les logos et les couleurs, assurant un aspect cohérent et professionnel pour votre contenu Microsoft 365.

