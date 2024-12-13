Créez une vidéo explicative de 60 secondes ciblant les étudiants universitaires qui ont du mal avec des sujets complexes, en montrant comment un "créateur de vidéos explicatives pour la préparation aux examens" peut simplifier leur processus d'étude. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et épuré avec une musique de fond entraînante, mettant en scène un avatar AI amical présentant les concepts clés. Mettez en avant la facilité de transformer du texte en contenu vidéo captivant en utilisant la fonction Text-to-video de HeyGen à partir de script et les avatars AI pour une génération de voix off claire.

