Créateur de Vidéos Teaser d'Événement : Créez des Promos Engagantes Rapidement

Concevez rapidement des vidéos teaser d'événement à fort impact. Exploitez notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer vos idées en promos engageantes pour les réseaux sociaux.

Créez une vidéo teaser d'événement captivante d'une minute mettant en avant une conférence technologique virtuelle à venir, ciblant les organisateurs d'événements et les participants potentiels. Le style visuel doit être moderne et dynamique, avec des coupes rapides de visuels technologiques abstraits, accompagnés d'une musique électronique entraînante et d'une voix off professionnelle générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, mettant en lumière les intervenants clés et les thèmes. Cela sert d'excellent créateur de vidéos promo pour une diffusion rapide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo teaser produit élégante de 45 secondes pour le lancement d'une nouvelle fonctionnalité SaaS, destinée aux équipes marketing et aux chefs de produit cherchant à générer de l'engouement. L'esthétique visuelle doit être minimaliste avec des animations fluides démontrant la fonctionnalité, complétées par un design sonore futuriste et des superpositions de texte à l'écran pour les avantages clés. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour transformer rapidement le contenu marketing en visuels convaincants, agissant comme un éditeur vidéo efficace.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo engageante de 30 secondes pour une campagne de marketing sur les réseaux sociaux promouvant un cours en ligne, ciblant spécifiquement les marketeurs numériques et les éducateurs en ligne. Le style visuel doit être amical et accessible, avec un avatar AI délivrant un message concis sur la valeur du cours, sur un fond vibrant avec une musique de fond entraînante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour personnaliser le message et intégrer facilement des visuels de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative informative d'une minute trente démontrant la fonctionnalité d'une nouvelle mise à jour logicielle, destinée aux utilisateurs existants du logiciel et aux équipes de support client. L'approche visuelle doit être claire et étape par étape, utilisant des enregistrements d'écran entrecoupés d'annotations graphiques, soutenus par une narration claire et calme. Assurez-vous que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen, en faisant un créateur de vidéos en ligne polyvalent.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Teaser d'Événement

Concevez facilement des teasers captivants pour vos événements. Nos outils intuitifs vous guident à chaque étape, garantissant une vidéo professionnelle et engageante.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de "modèles de vidéos" professionnels pour démarrer votre teaser d'événement. Nos scènes prêtes à l'emploi fournissent une base solide, vous permettant de visualiser rapidement le thème de votre événement.
2
Step 2
Créez Votre Narratif
Saisissez le script ou les détails clés de votre événement. Ajoutez facilement des "voix off" engageantes à votre vidéo teaser, donnant vie à votre narratif avec notre fonctionnalité de génération de voix off fluide.
3
Step 3
Améliorez avec l'IA et le Branding
Personnalisez votre teaser en intégrant des médias personnalisés ou en exploitant nos "fonctionnalités AI" pour des éléments améliorés. Appliquez des contrôles de marque pour incorporer le logo et le schéma de couleurs de votre événement, assurant un look professionnel et cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre teaser d'événement et utilisez le "redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio" pour diverses plateformes. Générez des fichiers vidéo de haute qualité prêts pour vos "campagnes marketing" ou le partage direct sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirer la Participation aux Événements

Concevez des vidéos teaser inspirantes et convaincantes qui motivent votre audience à s'inscrire et à participer à vos événements à venir.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de montage vidéo avec ses fonctionnalités avancées d'IA ?

HeyGen utilise des "fonctionnalités avancées d'IA" pour simplifier votre flux de travail de "montage vidéo", vous permettant de générer du contenu texte-à-vidéo et des "voix off" de haute qualité avec facilité. Ce puissant "créateur de vidéos en ligne" transforme des tâches complexes en actions simples, rendant la création vidéo professionnelle accessible à tous.

HeyGen peut-il m'aider à créer efficacement des vidéos teaser d'événement et des lancements de produit ?

Absolument, HeyGen est un "créateur de vidéos teaser d'événement" et "créateur de vidéos promo" exceptionnel, offrant une riche bibliothèque de "modèles de vidéos" pour démarrer vos projets. Vous pouvez créer efficacement des "teasers de produit" captivants et des "lancements de produit" en personnalisant les modèles et en appliquant vos contrôles de marque uniques.

Quelles fonctionnalités de contenu avancées HeyGen offre-t-il pour créer des campagnes marketing convaincantes ?

Pour des "campagnes marketing" robustes, HeyGen propose des fonctionnalités complètes comme des "sous-titres" automatiques et diverses "voix off", ainsi que l'option d'intégrer des avatars AI. Vous pouvez également utiliser notre vaste bibliothèque de médias et créer des "vidéos explicatives" efficaces pour renforcer votre message.

HeyGen est-il un créateur de vidéos en ligne facile à utiliser, adapté à divers formats de réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen fonctionne comme un "créateur de vidéos en ligne" intuitif avec un "éditeur glisser-déposer" convivial, rendant simple pour quiconque de créer du contenu professionnel. Il prend en charge le redimensionnement d'aspect-ratio et diverses options d'exportation, garantissant que vos vidéos sont parfaitement optimisées pour différentes plateformes "sociales".

