Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes destinée aux organisateurs d'événements actifs et aux propriétaires de petites entreprises, mettant en avant un style visuel énergique et moderne avec une musique de fond entraînante et une voix off claire. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour une configuration rapide et incluez un avatar AI professionnel pour présenter les détails clés, en soulignant la "création de vidéos" sans effort pour les événements à venir.

