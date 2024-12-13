Créez une vidéo récapitulative dynamique d'une minute qui présente les caractéristiques clés et les résultats réussis d'un récent "Lancement de Produit", destinée aux professionnels de la technologie B2B. Le style visuel doit être épuré et moderne, intégrant des graphiques basés sur des données et des transitions fluides, complété par une bande-son d'entreprise entraînante et une narration claire générée par IA via la capacité de génération de voix off de HeyGen, agissant comme un excellent "Éditeur de Vidéo" pour ce projet remarquable.

Générer une vidéo