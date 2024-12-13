Créateur de Vidéos Récapitulatives d'Événements pour un Contenu Engagé
Créez facilement des vidéos récapitulatives professionnelles en transformant le texte en vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de deux minutes mettant en avant les moments forts d'un gala d'entreprise, conçue pour les parties prenantes et les sponsors, en mettant l'accent sur le professionnalisme et la cohérence de la marque. Adoptez une esthétique visuelle élégante et sophistiquée avec une musique de fond raffinée, mettant en scène un avatar AI présentant les points clés pour maintenir une voix de marque cohérente tout au long.
Développez un court-métrage engageant de 45 secondes pour les réseaux sociaux à l'occasion d'un festival communautaire local, visant à attirer un public jeune et diversifié. La vidéo doit avoir des visuels vibrants et colorés avec un style audio ludique, utilisant des sous-titres/captions automatiques pour garantir l'accessibilité et un engagement élevé même sans son.
Générez un résumé convaincant d'une minute et trente secondes d'une série de webinaires internationaux, destiné à un public mondial à travers différents fuseaux horaires. La présentation visuelle doit être claire et informative, soutenue par une fonctionnalité de génération de voix off polyvalente pour narrer en plusieurs langues, rendant les sujets complexes facilement compréhensibles.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux.
Créez rapidement un contenu court et captivant pour capturer les moments forts de l'événement et augmenter l'engagement en ligne.
Mettez en avant les moments forts de l'événement avec des vidéos AI engageantes.
Transformez les moments de l'événement en vidéos de moments forts captivantes pour communiquer efficacement les points clés et les réussites.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de vidéos AI pour les récapitulatifs d'événements ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer votre contenu événementiel en vidéos récapitulatives dynamiques et vidéos de moments forts. Utilisez nos modèles de vidéos personnalisables et nos outils de montage vidéo AI pour produire rapidement un contenu court et engageant.
Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos ?
HeyGen offre aux utilisateurs des fonctionnalités AI de pointe telles que des avatars AI réalistes et des capacités de texte-à-vidéo à partir de script. Générez facilement des voix off professionnelles et ajoutez automatiquement des sous-titres et captions pour améliorer vos vidéos.
Puis-je personnaliser le branding de mes vidéos de moments forts d'événements dans HeyGen ?
Absolument, HeyGen fournit des contrôles de branding complets pour s'assurer que vos vidéos de moments forts s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement intégrer vos logos, couleurs de marque et ressources pour un marketing événementiel et un contenu de réseaux sociaux cohérents.
Comment HeyGen peut-il aider à réutiliser de longues vidéos d'événements pour les réseaux sociaux ?
HeyGen est conçu pour vous aider à réutiliser de longues vidéos en contenu court et captivant idéal pour les réseaux sociaux. Créez efficacement des vidéos de moments forts engageantes puis exportez-les et partagez-les sur diverses plateformes avec des ratios d'aspect optimisés.