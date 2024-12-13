Créateur de Vidéos Récapitulatives d'Événements pour un Contenu Engagé

Créez facilement des vidéos récapitulatives professionnelles en transformant le texte en vidéo à partir de script.

Créez une vidéo récapitulative dynamique d'une minute mettant en avant les moments clés d'une récente conférence technologique, ciblant les professionnels de l'industrie occupés et les participants potentiels. Le style visuel doit être rapide avec des transitions énergiques et une bande sonore électronique entraînante, enrichie par une fonctionnalité précise de texte-à-vidéo à partir de script pour transmettre rapidement les informations essentielles.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de deux minutes mettant en avant les moments forts d'un gala d'entreprise, conçue pour les parties prenantes et les sponsors, en mettant l'accent sur le professionnalisme et la cohérence de la marque. Adoptez une esthétique visuelle élégante et sophistiquée avec une musique de fond raffinée, mettant en scène un avatar AI présentant les points clés pour maintenir une voix de marque cohérente tout au long.
Exemple de Prompt 2
Développez un court-métrage engageant de 45 secondes pour les réseaux sociaux à l'occasion d'un festival communautaire local, visant à attirer un public jeune et diversifié. La vidéo doit avoir des visuels vibrants et colorés avec un style audio ludique, utilisant des sous-titres/captions automatiques pour garantir l'accessibilité et un engagement élevé même sans son.
Exemple de Prompt 3
Générez un résumé convaincant d'une minute et trente secondes d'une série de webinaires internationaux, destiné à un public mondial à travers différents fuseaux horaires. La présentation visuelle doit être claire et informative, soutenue par une fonctionnalité de génération de voix off polyvalente pour narrer en plusieurs langues, rendant les sujets complexes facilement compréhensibles.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Récapitulatives d'Événements

Transformez facilement vos séquences d'événements en vidéos de moments forts engageantes avec des outils de création et de personnalisation alimentés par l'AI.

1
Step 1
Choisissez un Modèle de Vidéo
Commencez par sélectionner parmi une gamme diversifiée de modèles de vidéos personnalisables conçus pour des récapitulatifs d'événements dynamiques. Cela offre un point de départ professionnel et efficace pour votre vidéo de moments forts.
2
Step 2
Téléchargez Vos Médias d'Événement
Donnez vie à votre événement en téléchargeant vos séquences brutes, photos et autres ressources directement dans l'éditeur. La bibliothèque multimédia de HeyGen prend en charge tous vos besoins en contenu.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI
Ajoutez un récit captivant à votre vidéo récapitulative en utilisant la génération avancée de voix off AI. Articulez clairement les moments et messages clés sans avoir besoin d'enregistrer votre propre voix.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Récapitulatif
Finalisez votre vidéo de moments forts d'événement avec facilité. Optimisez son ratio d'aspect pour diverses plateformes et exportez-la en haute qualité, prête à être partagée sur les réseaux sociaux et au-delà.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des vidéos promotionnelles convaincantes avec l'AI

.

Produisez facilement des vidéos de moments forts d'événements à fort impact pour promouvoir votre marque et attirer de futurs participants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de vidéos AI pour les récapitulatifs d'événements ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer votre contenu événementiel en vidéos récapitulatives dynamiques et vidéos de moments forts. Utilisez nos modèles de vidéos personnalisables et nos outils de montage vidéo AI pour produire rapidement un contenu court et engageant.

Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen offre aux utilisateurs des fonctionnalités AI de pointe telles que des avatars AI réalistes et des capacités de texte-à-vidéo à partir de script. Générez facilement des voix off professionnelles et ajoutez automatiquement des sous-titres et captions pour améliorer vos vidéos.

Puis-je personnaliser le branding de mes vidéos de moments forts d'événements dans HeyGen ?

Absolument, HeyGen fournit des contrôles de branding complets pour s'assurer que vos vidéos de moments forts s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement intégrer vos logos, couleurs de marque et ressources pour un marketing événementiel et un contenu de réseaux sociaux cohérents.

Comment HeyGen peut-il aider à réutiliser de longues vidéos d'événements pour les réseaux sociaux ?

HeyGen est conçu pour vous aider à réutiliser de longues vidéos en contenu court et captivant idéal pour les réseaux sociaux. Créez efficacement des vidéos de moments forts engageantes puis exportez-les et partagez-les sur diverses plateformes avec des ratios d'aspect optimisés.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo