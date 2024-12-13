Générateur de Vidéos pour la Planification d'Événements : Boostez l'Engagement Maintenant

Concevez rapidement des vidéos captivantes pour vos événements avec des avatars AI pour engager votre audience et augmenter la participation.

Créez une invitation vidéo captivante de 30 secondes pour les organisateurs d'événements occupés, mettant en vedette un avatar AI amical pour délivrer des messages personnalisés pour un prochain sommet d'entreprise. Cette vidéo moderne, dynamique et professionnelle devrait utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer les détails de votre événement en une annonce engageante et énergique, garantissant une participation maximale.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo récapitulative dynamique de 45 secondes conçue pour les équipes marketing désireuses de stimuler l'engagement post-événement sur les réseaux sociaux. Ce montage captivant et rapide devrait intégrer des clips vibrants de votre bibliothèque de médias/soutien de stock, accompagné de musique festive, tandis que les sous-titres de HeyGen assurent l'accessibilité et une large portée sur toutes les plateformes.
Exemple de Prompt 2
Que diriez-vous de créer une vidéo informative de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, parfaite pour promouvoir des ateliers via des e-mails promotionnels ? Cette présentation amicale devrait utiliser la génération de voix off de HeyGen pour narrer un message clair sur un style visuel épuré, en utilisant facilement des modèles préfabriqués pour élever vos efforts de marketing événementiel de manière professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Pour les équipes internes nécessitant des briefings rapides avant l'événement, une vidéo concise de 20 secondes fournit des mises à jour professionnelles. Utilisez un avatar AI pour un message cohérent et personnalisez les détails spécifiques, puis utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour garantir que cette communication directe soit impeccable sur toutes les plateformes, améliorée par une musique de fond minimale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos pour la Planification d'Événements

Créez efficacement des invitations vidéo engageantes, du contenu promotionnel et des vidéos récapitulatives pour tout événement avec notre générateur de vidéos AI intuitif, conçu pour les organisateurs d'événements.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez un modèle préfabriqué conçu pour les invitations ou promotions d'événements, ou commencez de zéro pour un contrôle créatif total sur votre vidéo marketing événementielle.
2
Step 2
Générez Votre Contenu Vidéo
Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer les détails et le script de votre événement en voix off engageantes, prêtes à être associées à des visuels.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Améliorez
Améliorez votre vidéo avec des contrôles de branding en ajoutant facilement votre logo et en personnalisant les couleurs pour assurer la cohérence avec le thème et l'identité de votre événement.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Exportez votre vidéo événementielle finale dans divers formats d'aspect, parfaitement optimisés pour le partage sur les plateformes de réseaux sociaux ou l'intégration dans des e-mails promotionnels.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation et les Ateliers Événementiels

Exploitez la vidéo alimentée par AI pour créer du contenu éducatif engageant, améliorant la rétention des participants et les expériences d'apprentissage globales pour les participants à l'événement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il révolutionner ma stratégie de marketing événementiel ?

HeyGen permet aux organisateurs d'événements de créer facilement des invitations vidéo captivantes, du contenu engageant pour les réseaux sociaux et des vidéos récapitulatives percutantes. Utilisez notre générateur de vidéos AI pour garder le contrôle créatif et élever votre marketing événementiel sur tous les canaux.

HeyGen propose-t-il la génération de texte-à-vidéo pour le contenu événementiel ?

Absolument. HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de texte-à-vidéo, vous permettant de transformer des scripts en vidéos événementielles dynamiques. Vous pouvez personnaliser les scènes, intégrer des avatars AI et générer des voix off pour personnaliser efficacement le contenu vidéo de votre planification d'événements.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur de vidéos de planification d'événements efficace ?

HeyGen simplifie la création de vidéos avec des modèles préfabriqués et des outils d'édition vidéo intuitifs, parfaits pour les organisateurs d'événements occupés. Produisez rapidement des montages captivants ou des e-mails promotionnels, garantissant que votre communication événementielle soit toujours professionnelle et percutante.

Puis-je personnaliser le branding de mes vidéos événementielles dans HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer facilement votre logo, vos couleurs et des éléments visuels spécifiques. Ce contrôle créatif garantit que chaque invitation vidéo ou vidéo récapitulative s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque avant de l'exporter.

