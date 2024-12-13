Créez des Vidéos Époustouflantes avec Notre Créateur de Vidéos de Présentation d'Événements

Transformez votre plan d'événement en une vidéo captivante sans effort avec notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script et des visuels de haute qualité.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, soulignant comment ils peuvent facilement promouvoir leurs événements en utilisant un créateur de vidéos d'événements. Utilisez des modèles et des scènes vibrants, accompagnés d'une musique de fond entraînante et d'une voix off amicale et enthousiaste pour mettre en avant la facilité de création de contenu engageant.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo tutorielle artistique de 60 secondes destinée aux créateurs d'événements indépendants, démontrant comment créer des vidéos d'événements à partir d'un script. Le style visuel et audio doit être engageant et contemporain, avec des capacités de texte-à-vidéo à partir de script et des sous-titres clairs pour guider les spectateurs à travers le processus créatif.
Exemple de Prompt 3
Créez une publicité visuellement époustouflante de 30 secondes pour les réseaux sociaux des planificateurs d'événements boutique, en se concentrant sur la livraison de visuels de haute qualité pour leurs événements. Employez un style visuel rapide avec une bande sonore moderne, montrant la flexibilité du redimensionnement des ratios d'aspect et des exportations pour s'adapter à diverses plateformes, encourageant des messages rapides et percutants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Présentation d'Événements

Créez sans effort des vidéos de présentation engageantes pour vos événements avec le générateur de vidéos AI de HeyGen. Concevez des visuels et des récits captivants pour promouvoir votre prochaine occasion.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par sélectionner parmi notre collection diversifiée de modèles de vidéos d'événements disponibles dans la bibliothèque de Modèles & scènes de HeyGen, offrant un démarrage rapide à votre projet.
2
Step 2
Personnalisez les Détails de Votre Événement
Personnalisez votre vidéo avec les informations spécifiques de votre événement, les éléments de votre marque et les images. Utilisez notre bibliothèque de Médias/soutien de stock pour trouver les visuels parfaits qui personnalisent la vidéo.
3
Step 3
Ajoutez une Narration et des Visuels Engagés
Améliorez votre présentation en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration dynamique, garantissant que votre message est clairement communiqué à travers l'ajout de voix off.
4
Step 4
Exportez et Promouvez Votre Événement
Finalisez votre vidéo de présentation d'événement et exportez-la facilement dans divers ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect & les exportations, prête à promouvoir vos événements.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Audiences avec des Présentations d'Événements

.

Créez des vidéos de présentation inspirantes et motivantes qui capturent l'essence de votre événement et incitent à la participation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos d'événements engageantes ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI, offrant une gamme diversifiée de modèles de vidéos d'événements qui simplifient le processus. Les organisateurs d'événements peuvent facilement créer des visuels de haute qualité et promouvoir leurs événements efficacement en utilisant notre plateforme intuitive.

Puis-je personnaliser les vidéos d'événements avec les éléments spécifiques de ma marque en utilisant HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser le contenu vidéo en incorporant votre logo, vos couleurs de marque et vos préférences esthétiques. Cela garantit que le résultat de votre créateur de vidéos de présentation d'événements reflète parfaitement l'identité de votre marque avec des visuels de haute qualité.

Quelles capacités AI uniques HeyGen offre-t-il pour améliorer les promotions d'événements ?

HeyGen exploite des fonctionnalités AI avancées, y compris des avatars AI et une génération de voix off sophistiquée, pour élever vos vidéos d'événements. Vous pouvez ajouter sans effort des animations dynamiques et une narration professionnelle, rendant votre contenu promotionnel remarquablement efficace.

HeyGen inclut-il des outils pour un montage vidéo simplifié et un partage sur les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen propose un éditeur convivial par glisser-déposer et une vaste bibliothèque de modèles vidéo, rendant simple la création de vidéos d'événements. Cet éditeur vidéo efficace permet aux organisateurs d'événements de produire et de partager rapidement du contenu optimisé pour les réseaux sociaux afin de promouvoir vos événements.

