Créez un segment vidéo d'actualités événementielles de 45 secondes, ciblant les membres de la communauté locale, mettant en avant un récent gala de charité avec un style de reportage dynamique et professionnel. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter le rapport, apportant une touche personnelle et dynamique à la mise à jour des nouvelles.

Concevez une annonce vidéo d'actualités de 30 secondes engageante pour les partenaires commerciaux et les clients potentiels, détaillant le lancement d'un nouveau produit avec une esthétique visuelle soignée, corporative et inspirante, accompagnée d'une musique de fond entraînante. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement un message professionnel et percutant.
Produisez un récapitulatif vidéo d'actualités énergique de 60 secondes ciblant les participants d'événements passés et les professionnels de l'industrie, mettant en avant le succès de votre conférence annuelle à travers un montage vibrant avec une voix off claire et concise. Transformez votre script directement en une vidéo captivante grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, rendant la création de contenu fluide.
Développez une mise à jour accrocheuse de style nouvelles de dernière minute de 20 secondes pour les inscrits en ligne, annonçant un conférencier principal de dernière minute pour un sommet virtuel à venir, avec un flair visuel urgent, des superpositions de texte audacieuses et un audio suspense. Améliorez l'accessibilité et l'engagement pour cette vidéo d'actualités événementielles cruciale avec les sous-titres automatiques de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Actualités Événementielles

Créez rapidement et facilement des vidéos d'actualités professionnelles et engageantes pour vos événements, transformant vos mises à jour en histoires visuelles captivantes grâce à la puissance de l'AI.

Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéos d'actualités conçus professionnellement pour lancer votre création. Cela facilite le démarrage de votre projet avec un cadre visuel convaincant.
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Téléchargez vos médias et scripts d'événements, puis intégrez sans effort l'identité de votre marque en appliquant des contrôles de marque personnalisés, y compris logos et couleurs.
Step 3
Ajoutez un Présentateur AI
Améliorez votre vidéo avec un présentateur AI professionnel pour livrer votre script, ou générez une voix off à partir de votre texte. Choisissez parmi divers avatars AI pour présenter vos nouvelles événementielles avec clarté.
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo d'actualités événementielles parfaite, exportez-la dans le ratio d'aspect et la résolution souhaités. Partagez votre vidéo percutante sur toutes vos plateformes pour garder votre audience informée et engagée.

Production Efficace de Vidéos d'Actualités AI

Exploitez l'AI pour produire rapidement des vidéos d'actualités de haute qualité, rationalisant votre flux de travail et réduisant le temps de production pour les histoires d'événements de dernière minute.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'actualités professionnelles ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'actualités en vous permettant de générer des vidéos complètes à partir de scripts textuels, avec des présentateurs d'actualités AI réalistes qui donnent vie à vos nouvelles événementielles avec des voix off professionnelles.

HeyGen peut-il m'aider à concevoir un contenu vidéo d'actualités unique et de marque ?

Absolument. HeyGen propose des modèles de vidéos d'actualités personnalisables et des contrôles de marque puissants, vous permettant d'incorporer vos logos et couleurs pour un storytelling vidéo distinct et professionnel.

À quelle vitesse puis-je générer une vidéo d'actualités avec les capacités AI de HeyGen ?

Le générateur de nouvelles AI de HeyGen permet une création rapide de vidéos en transformant vos scripts textuels en vidéos d'actualités engageantes avec une narration et des visuels alimentés par l'AI en quelques minutes, parfait pour des nouvelles événementielles opportunes.

HeyGen prend-il en charge des formats et sorties de vidéos d'actualités polyvalents ?

Oui, HeyGen prend en charge divers ratios d'aspect et options d'exportation, garantissant que vos vidéos d'actualités sont parfaitement formatées pour n'importe quelle plateforme, des réseaux sociaux à la diffusion, améliorant votre storytelling vidéo.

