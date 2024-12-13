Générateur de Vidéos de Mise en Avant d'Événements pour des Récapitulatifs Éblouissants

Créez sans effort des mises en avant captivantes d'événements, optimisées pour les réseaux sociaux, avec notre puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.

507/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une publicité vibrante de 30 secondes pour un créateur de vidéos de mise en avant, destinée aux propriétaires de petites entreprises désireux de créer rapidement du contenu pour Instagram Reels. Cette vidéo doit avoir un style visuel rapide avec des graphismes accrocheurs et une musique de fond populaire et entraînante. Exploitez les divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des clips convaincants qui résonnent avec un public en ligne énergique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo récapitulative complète de 2 minutes ciblant les éducateurs en ligne qui souhaitent extraire les points clés de contenus longs à l'aide d'outils d'édition vidéo avancés. L'approche visuelle doit être claire, informative et bien organisée, soutenue par une voix off calme et autoritaire. Utilisez la fonctionnalité robuste de génération de voix off de HeyGen pour narrer des informations complexes de manière engageante et précise.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de mise en avant engageante de 45 secondes pour attirer de futurs participants, destinée aux organisateurs d'événements promouvant leur prochaine grande conférence. Le style visuel de la vidéo doit être enthousiaste et accueillant, avec un avatar AI amical pour présenter les moments les plus mémorables de l'événement et une bande sonore énergique et inspirante. Employez les avatars AI de HeyGen pour ajouter une touche unique et personnalisée qui capte l'attention du public.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Mise en Avant d'Événements

Transformez sans effort vos séquences brutes d'événements en mises en avant engageantes, parfaites pour le partage sur n'importe quelle plateforme.

1
Step 1
Téléchargez vos Séquences d'Événements
Importez vos vidéos brutes et médias directement dans notre plateforme. Exploitez notre bibliothèque multimédia robuste/soutien de stock pour organiser tous vos actifs pour un montage fluide.
2
Step 2
Sélectionnez les Moments Clés
Utilisez nos outils intelligents pour identifier rapidement et extraire les segments les plus percutants de votre événement, simplifiant votre processus de création de mise en avant grâce à un montage alimenté par l'IA.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Élevez votre vidéo de mise en avant avec des touches professionnelles. Améliorez la clarté et la portée en utilisant nos capacités de génération de sous-titres et légendes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de mise en avant et exportez-la en haute qualité. Nos redimensionnements de ratio d'aspect et exportations garantissent que votre création est prête pour toute plateforme de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Récapitulatifs d'Événements Impactants

.

Créez des récapitulatifs vidéo inspirants qui résonnent avec votre audience, amplifiant le message de votre événement et favorisant la communauté.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment l'IA de HeyGen simplifie-t-elle le montage vidéo pour les créateurs ?

HeyGen utilise des outils de montage avancés alimentés par l'IA, y compris un outil de découpage AI et une fonctionnalité intuitive de glisser-déposer, pour simplifier la création vidéo. Cela rend la production d'une vidéo de mise en avant de qualité professionnelle incroyablement efficace et accessible pour tous les utilisateurs.

Quelles options d'exportation vidéo HeyGen propose-t-il pour un contenu de haute qualité ?

HeyGen offre des options d'exportation polyvalentes, vous permettant de produire des vidéos en haute résolution telles que 1080p et même 4K. Cela garantit que votre vidéo de mise en avant d'événement maintient une qualité cristalline sur toutes les plateformes, prête pour le partage sur les réseaux sociaux.

HeyGen peut-il faciliter des projets vidéo collaboratifs pour les équipes ?

Oui, HeyGen prend en charge des outils collaboratifs conçus pour aider les équipes à travailler ensemble de manière fluide sur des projets vidéo. Vous pouvez facilement télécharger des séquences brutes et partager l'avancement du projet, favorisant un flux de travail efficace et intégré pour créer des récapitulatifs d'événements ou tout autre contenu vidéo.

Quelles fonctionnalités de génération de contenu pilotées par l'IA sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen propose des fonctionnalités puissantes d'IA pour la génération de contenu, y compris des voix off AI réalistes et des sous-titres & légendes AI précises. Notre plateforme offre également des capacités de redimensionnement automatique, adaptant votre contenu à divers ratios d'aspect et garantissant une visualisation optimale sur différents appareils sans ajustements manuels.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo