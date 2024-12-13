Votre Créateur de Vidéos Publicitaires d'Événements

Concevez facilement des vidéos publicitaires captivantes pour événements afin de développer votre entreprise. Améliorez votre message avec une génération de voix off professionnelle.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo publicitaire concise de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneurs, les encourageant à s'inscrire à une prochaine masterclass sur la croissance de leur entreprise en ligne. Le ton doit être autoritaire mais accessible, avec des superpositions de texte claires et lisibles et un accent sur les avantages clés, incitant à une forte "incitation à l'action". Exploitez la capacité de HeyGen de "Texte en vidéo à partir de script" pour transformer sans effort votre message en un récit captivant en tant que "créateur de vidéos publicitaires", en assurant l'accessibilité avec des "Sous-titres/captions" automatiques.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo récapitulative inspirante de 60 secondes, agissant comme un "créateur de vidéos promotionnelles" pour le sommet technologique annuel de l'année prochaine, visant à attirer les organisateurs d'événements et les sponsors potentiels. Le style visuel doit être élégant et futuriste, mélangeant des séquences réelles avec des "photos et vidéos de stock" de haute qualité, soulignées par une bande sonore orchestrale épique. Incorporez un "avatar AI" généré par HeyGen pour présenter les points forts et les plans futurs, ajoutant une touche unique et moderne.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo "court format" percutante de 15 secondes annonçant une vente flash de billets pour une exposition d'art exclusive, destinée aux amateurs d'art et aux mécènes existants. L'esthétique visuelle doit être minimaliste mais frappante, utilisant une typographie audacieuse et un compte à rebours, sur fond d'une musique classique moderne sophistiquée. Exploitez la fonctionnalité de "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour optimiser l'annonce pour diverses plateformes sociales et personnalisez-la rapidement en utilisant des "modèles de vidéos publicitaires" préconçus pour captiver instantanément votre audience.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires d'Événements

Créez facilement des vidéos publicitaires engageantes pour événements en utilisant les outils intuitifs de HeyGen, des modèles dynamiques aux avatars AI, et promouvez efficacement votre événement pour développer votre entreprise.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo Publicitaire d'Événement
Choisissez un modèle de vidéo publicitaire dynamique dans notre vaste bibliothèque ou commencez de zéro pour créer votre publicité d'événement. Utilisez nos modèles faciles à utiliser pour lancer rapidement votre processus créatif.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Ajoutez des visuels captivants de notre bibliothèque de photos et vidéos de stock et enregistrez ou générez des voix off professionnelles pour enrichir votre vidéo promotionnelle d'événement avec un message clair.
3
Step 3
Affinez avec l'IA et le Branding
Intégrez des avatars AI réalistes pour présenter votre message ou appliquez les couleurs et le logo de votre marque pour une publicité d'événement cohérente et professionnelle qui s'aligne avec votre identité.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Sélectionnez le ratio d'aspect optimal pour vos vidéos publicitaires et exportez-les directement, en vous assurant qu'elles sont parfaitement formatées pour diverses plateformes de médias sociaux afin d'atteindre votre audience cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez la Participation aux Événements avec des Vidéos Dynamiques

.

Créez des vidéos publicitaires convaincantes et motivantes qui suscitent l'enthousiasme et encouragent les inscriptions à vos événements.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos publicitaires d'événements ?

HeyGen simplifie la création de vidéos publicitaires d'événements engageantes grâce à ses outils alimentés par l'IA et ses nombreux modèles de vidéos publicitaires. Vous pouvez rapidement produire des vidéos courtes captivantes optimisées pour diverses plateformes de médias sociaux, captant efficacement l'attention.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos promotionnelles efficace ?

HeyGen se distingue comme un créateur de vidéos promotionnelles efficace en utilisant des avatars AI et des voix off de haute qualité pour créer des vidéos publicitaires professionnelles. Intégrez des appels à l'action clairs pour vous connecter avec votre audience et aider à développer votre entreprise.

HeyGen propose-t-il des outils pour personnaliser mes vidéos publicitaires ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés, dans son éditeur de vidéos en ligne intuitif par glisser-déposer. Vous pouvez personnaliser davantage vos vidéos publicitaires en utilisant notre bibliothèque complète de photos et vidéos de stock.

HeyGen peut-il aider à générer du contenu vidéo publicitaire à partir de texte ?

Absolument, la capacité de texte en vidéo à partir de script de HeyGen vous permet de transformer du contenu écrit en vidéos courtes dynamiques. Cette fonctionnalité, combinée à des voix off réalistes, fait de HeyGen un créateur de vidéos publicitaires efficace.

