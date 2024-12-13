Imaginez un flash d'actualités de 30 secondes pour les professionnels occupés et les fils d'actualité des réseaux sociaux. L'expérience visuelle sera urgente, caractérisée par des animations de texte dynamiques et des coupes rapides, tandis que l'audio comportera un jingle d'actualités entraînant et une voix off convaincante et autoritaire. Les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off sont essentiels pour créer ce rapport immédiat et percutant, donnant vie à un présentateur d'actualités AI.

Générer une Vidéo