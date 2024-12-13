Déverrouillez des Insights avec Notre Créateur de Vidéos Récapitulatives d'Évaluation

Transformez rapidement des données d'évaluation complexes en vidéos récapitulatives professionnelles et engageantes. Améliorez la clarté et la communication avec notre génération avancée de voix off.

Créez une vidéo récapitulative dynamique de 60 secondes conçue pour les équipes internes de l'entreprise, résumant les réalisations et les jalons dans un style visuel à la fois corporatif et personnel, avec une musique de fond joyeuse. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour articuler un résumé professionnel mais chaleureux, rendant cette vidéo récapitulative mémorable pour les employés.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez compiler une vidéo récapitulative captivante de 30 secondes pour les réseaux sociaux, mettant en avant le lancement récent d'un produit pour des clients potentiels avec un style visuel rapide et engageant, des graphismes modernes et une musique entraînante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les principales caractéristiques du produit et des témoignages, attirant l'attention des spectateurs sur les plateformes populaires.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo récapitulative de projet personnel engageante de 45 secondes ciblant une communauté en ligne de niche, montrant vos progrès avec un style visuel authentique et légèrement décalé et une bande sonore lo-fi appropriée. Employez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un contenu diversifié et présenter votre parcours en tant que créateur de vidéos récapitulatives convaincantes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo récapitulative d'évaluation professionnelle de 90 secondes, résumant un événement récent pour les anciens participants, les futurs prospects et les sponsors, avec un style visuel énergique, une musique percutante et mettant en avant les moments clés. Améliorez le récit en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour compléter le contenu généré par les utilisateurs, créant une évaluation récapitulative complète et impressionnante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Récapitulatives d'Évaluation

Compilez sans effort vos insights et réalisations clés en vidéos récapitulatives engageantes avec notre plateforme intuitive, conçue pour simplifier votre processus d'évaluation.

1
Step 1
Sélectionnez Vos Médias
Commencez par télécharger vos ressources de projet ou en choisissant dans notre bibliothèque de médias complète pour rassembler tous les éléments de votre vidéo récapitulative d'évaluation.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez l'impact de votre récapitulatif en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off pour narrer clairement les réalisations et insights clés.
3
Step 3
Affinez avec les Outils d'Édition
Peaufinez votre vidéo à la perfection en appliquant des transitions fluides entre les scènes, assurant un flux professionnel et engageant pour votre récapitulatif.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo récapitulative d'évaluation et exportez-la dans le format d'aspect souhaité, prête à être partagée avec votre audience sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Récapitulatifs Engagés pour les Réseaux Sociaux

.

Générez rapidement des vidéos et clips récapitulatifs captivants pour les réseaux sociaux, améliorant la présence de votre marque et l'interaction avec votre audience.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos récapitulatives engageantes ?

HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos récapitulatives créatives en utilisant des outils alimentés par l'IA, y compris des avatars AI et divers modèles de vidéos. Vous pouvez ajouter de la musique et des animations de texte pour que votre contenu se démarque vraiment sur les réseaux sociaux.

Quels outils d'édition HeyGen propose-t-il pour les vidéos récapitulatives ?

HeyGen offre un ensemble complet d'outils d'édition et une interface intuitive pour affiner vos vidéos récapitulatives. Vous pouvez gérer facilement les scènes, utiliser la bibliothèque de médias et vous assurer que votre vidéo exportée finale répond à vos normes de qualité.

HeyGen peut-il améliorer mes vidéos récapitulatives annuelles avec l'IA ?

Absolument. HeyGen intègre des avatars AI avancés et la génération de voix off, vous permettant de narrer vos vidéos récapitulatives annuelles de manière dynamique. Cela simplifie considérablement le processus d'édition vidéo, rendant la création de vidéos professionnelles accessible.

Comment HeyGen rend-il la création d'un créateur de vidéos récapitulatives d'évaluation efficace ?

HeyGen simplifie le processus de création d'un créateur de vidéos récapitulatives d'évaluation avec sa vaste bibliothèque de modèles de vidéos. Ces designs prêts à l'emploi, combinés aux capacités AI de HeyGen, permettent une création et une personnalisation de contenu rapides.

