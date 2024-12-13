Créateur de Vidéos de Formation à l'Évacuation : Rapide, Facile et Efficace

Créez des vidéos de formation à la réponse d'urgence très engageantes et rationalisez votre flux de travail en utilisant des avatars AI réalistes.

Créez une vidéo de formation à la conformité d'une minute pour les responsables RH et les coordinateurs de sécurité, détaillant les nouveaux protocoles de sécurité pour les procédures d'évacuation de bureau. Le style visuel doit être professionnel et clair, utilisant du texte animé pour les points clés et une voix off directe et autoritaire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour diffuser le contenu, transformant votre script existant en vidéo sans effort, et assurez-vous que toutes les instructions critiques sont disponibles via des sous-titres pour l'accessibilité, ce qui le rend parfait pour l'intégration dans les plateformes LMS.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la réponse d'urgence de 90 secondes pour les entreprises mondiales et les responsables de la sécurité internationale, en mettant l'accent sur une approche multilingue de la sécurité incendie. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des démonstrations claires et une musique de fond subtile. Utilisez la capacité de génération de voix off de HeyGen pour le support multilingue, en veillant à ce que la vidéo puisse être facilement exportée via les outils de HeyGen pour un déploiement auprès des différentes équipes régionales, avec des avatars AI présentant le message principal.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo de formation à la sécurité au travail de 45 secondes conçue pour les ouvriers d'usine et les superviseurs de site, fournissant une mise à jour rapide sur une procédure spécifique de verrouillage-étiquetage des machines. Le style visuel doit être dynamique et très visuel, incorporant des scénarios réels à partir de la bibliothèque de médias/stock avec une voix off directe et assertive. Commencez rapidement en utilisant l'un des modèles et scènes professionnels de HeyGen pour créer une vidéo de formation engageante qui capte l'attention et renforce les protocoles de sécurité essentiels.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation à l'évacuation complète de 2 minutes spécifiquement pour les départements de formation et les créateurs de contenu, en se concentrant sur la diffusion efficace d'informations critiques. Le style visuel et audio doit être informatif et éducatif, avec une livraison claire par un porte-parole AI guidant les spectateurs à travers des procédures étape par étape. Transformez votre script détaillé directement en une vidéo captivante en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, et incluez des sous-titres pour toutes les instructions verbales afin de maximiser la compréhension dans vos efforts de création de vidéos de formation à l'évacuation.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation à l'Évacuation

Produisez rapidement des vidéos de formation à l'évacuation engageantes et conformes en utilisant des avatars AI et des modèles préconçus pour une éducation à la sécurité efficace.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles préconçus, ou collez votre script d'évacuation existant directement dans la plateforme pour utiliser notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script.
2
Step 2
Choisissez Votre Porte-parole AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Ces porte-paroles AI peuvent diffuser vos protocoles de sécurité avec des voix off claires et cohérentes.
3
Step 3
Ajoutez des Détails Essentiels
Incorporez des informations de sécurité cruciales, ajoutez des médias pertinents de la bibliothèque de stock, et assurez l'accessibilité en activant les sous-titres pour toutes vos vidéos de formation à l'évacuation.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la facilement dans divers formats d'aspect et déployez-la sur vos plateformes LMS pour partager efficacement vos vidéos de formation à la sécurité essentielles avec votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Protocoles de Sécurité Complexes

.

Décomposez les procédures de sécurité complexes et les plans de réponse d'urgence en vidéos claires et faciles à comprendre pour une éducation à la sécurité améliorée.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il le déploiement des vidéos de formation sur les plateformes LMS ?

HeyGen vous permet d'"exporter et de déployer" facilement vos vidéos de formation terminées dans divers formats d'aspect, garantissant la compatibilité avec la plupart des "plateformes LMS". Vous pouvez également inclure des "sous-titres" pour améliorer l'accessibilité et l'engagement des apprenants.

Quel rôle jouent les avatars AI de HeyGen dans la création de vidéos de formation à la sécurité engageantes ?

Les "avatars AI" de HeyGen agissent comme des "porte-paroles AI" convaincants, donnant vie aux "vidéos de formation à la sécurité" avec des expressions et des mouvements naturels. Ils augmentent considérablement l'"engagement des apprenants", rendant les "protocoles de sécurité" complexes plus faciles à comprendre et à mémoriser.

HeyGen peut-il aider à créer divers types de vidéos de formation à la conformité et à la réponse d'urgence ?

Oui, HeyGen propose une large gamme de "modèles" et la capacité de générer des "textes en vidéo à partir de scripts" pour divers besoins, y compris les "vidéos de formation à la réponse d'urgence" et les "vidéos de formation à la conformité". Son "support multilingue" garantit que vos messages atteignent efficacement un public mondial.

Quelles fonctionnalités de personnalisation et de déploiement sont disponibles pour les vidéos de sécurité créées par HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque complets pour intégrer votre logo et vos couleurs dans vos "vidéos de formation à la sécurité au travail". Vous pouvez ensuite "exporter et déployer" facilement ce contenu personnalisé, garantissant la cohérence de la marque et une communication efficace des "protocoles de sécurité".

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo