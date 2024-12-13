Créez une vidéo de formation à la conformité d'une minute pour les responsables RH et les coordinateurs de sécurité, détaillant les nouveaux protocoles de sécurité pour les procédures d'évacuation de bureau. Le style visuel doit être professionnel et clair, utilisant du texte animé pour les points clés et une voix off directe et autoritaire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour diffuser le contenu, transformant votre script existant en vidéo sans effort, et assurez-vous que toutes les instructions critiques sont disponibles via des sous-titres pour l'accessibilité, ce qui le rend parfait pour l'intégration dans les plateformes LMS.

Générer une Vidéo