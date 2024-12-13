Générateur de Vidéos de Formation à l'Évacuation : Créez des Exercices de Sécurité Engagés

Produisez rapidement des vidéos d'évacuation conformes avec des avatars AI engageants pour garantir que chaque employé comprend les protocoles de sécurité essentiels.

Une vidéo de 90 secondes démontrant les procédures d'évacuation essentielles pour les environnements de bureau, destinée aux nouveaux employés et aux employés existants. Cette vidéo de formation professionnelle doit présenter des visuels calmes et étape par étape des itinéraires de sortie et des points de rassemblement, accompagnés d'une voix off claire et autoritaire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des figures diverses et accessibles, renforçant l'engagement avec des vidéos de formation à la sécurité au travail cruciales.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de 2 minutes sur la réponse d'urgence conçue pour les travailleurs d'usine, en se concentrant sur l'apprentissage basé sur des scénarios pour les incidents liés aux équipements et les déversements chimiques. Le style visuel doit être réaliste, représentant des dangers spécifiques et des actions de réponse correctes, avec des instructions audio urgentes mais précises et des effets sonores d'alarme. Exploitez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour construire rapidement ces scénarios complexes de sécurité industrielle.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo concise de 60 secondes illustrant les protocoles de sécurité généraux pour les occupants d'un bâtiment lors d'une évacuation multi-risques, comme un incendie ou une catastrophe naturelle. Cette vidéo percutante nécessite des indices visuels clairs pour des itinéraires accessibles et un ton professionnel, avec des options de voix off multilingues pour s'adresser à des publics divers. La génération de voix off robuste de HeyGen garantira un audio de haute qualité dans plusieurs langues pour une compréhension large.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo informative de 45 secondes expliquant les procédures d'urgence spécialisées pour aider les personnes ayant des besoins d'accessibilité lors d'une évacuation, destinée aux agents de sécurité et aux gestionnaires de bâtiments. Le style visuel et audio doit être empathique mais direct, montrant les techniques d'assistance appropriées et les sorties accessibles. Assurez la clarté et la conformité en utilisant les sous-titres/captions automatiques de HeyGen pour renforcer les instructions clés et garantir une compréhension universelle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation à l'Évacuation

Créez sans effort des vidéos de formation à l'évacuation engageantes et précises pour votre lieu de travail avec notre plateforme alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par définir le contenu de vos "vidéos de procédures d'évacuation". Utilisez la fonctionnalité "texte à vidéo à partir de script" pour transformer instantanément votre texte en une narration visuelle, garantissant précision et clarté pour une formation à la sécurité efficace.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre formation. Ces présentateurs numériques améliorent l'engagement et délivrent vos "vidéos de formation à la sécurité au travail" avec une voix professionnelle et cohérente.
3
Step 3
Personnalisez Votre Scène
Personnalisez votre vidéo avec des visuels et un branding pertinents. Intégrez des "modèles de formation" et des médias de stock pour illustrer les "procédures d'urgence", rendant vos "vidéos de formation à la sécurité" plus percutantes et faciles à comprendre.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos "vidéos de formation à la réponse d'urgence" et téléchargez-les facilement dans le format de votre choix. Profitez des "sous-titres automatiques" pour garantir une large accessibilité et une distribution efficace dans toute votre organisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Procédures de Sécurité Complexes

Clarifiez les protocoles d'urgence complexes et les réglementations de sécurité en utilisant des démonstrations visuelles alimentées par l'AI, rendant les informations vitales facilement compréhensibles et exploitables.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les organisations peuvent-elles utiliser HeyGen pour distribuer efficacement des vidéos d'évacuation alimentées par l'AI via leur LMS ?

HeyGen facilite l'intégration transparente avec les LMS, y compris les fonctionnalités d'exportation SCORM, permettant aux organisations de déployer facilement des vidéos d'évacuation alimentées par l'AI. Cela permet une distribution évolutive du contenu de formation créé directement à partir de scripts en utilisant notre fonctionnalité de texte à vidéo.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de formation à la réponse d'urgence réalistes et accessibles ?

HeyGen utilise des avatars AI pour présenter des vidéos de formation à la réponse d'urgence engageantes, assurant une cohérence visuelle. Nous offrons également des options multilingues complètes et des sous-titres automatiques, améliorant l'accessibilité pour une main-d'œuvre diversifiée.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la sécurité au travail personnalisées ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation à la sécurité au travail grâce à une gamme de modèles de formation et de scènes personnalisables. Cela soutient le développement rapide de contenu d'apprentissage basé sur des scénarios adapté à des protocoles de sécurité spécifiques et des procédures d'urgence.

HeyGen peut-il fonctionner comme un générateur complet de vidéos de formation à l'évacuation pour les besoins de conformité ?

Oui, HeyGen sert de puissant générateur de vidéos de formation à l'évacuation, aidant les organisations à répondre efficacement aux exigences de formation en matière de conformité. Il assure une communication cohérente des protocoles de sécurité critiques dans tous les modules de formation, économisant un temps et des ressources significatifs.

