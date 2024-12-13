Générateur Instantané de Vidéos de Procédure d'Évacuation avec AI

Augmentez l'engagement et clarifiez votre communication d'urgence avec des avatars AI professionnels pour des vidéos de formation à la conformité percutantes.

Créez une vidéo de formation à la sécurité d'une minute en utilisant les Modèles et scènes personnalisables de HeyGen, spécifiquement destinée aux nouveaux employés dans un bureau d'entreprise. La vidéo doit adopter un style visuel clair, concis et professionnel, accompagnée d'une voix off calme et autoritaire expliquant les procédures d'évacuation critiques. Cela montre comment un générateur de vidéo de procédure d'évacuation peut simplifier l'intégration.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la réponse d'urgence de deux minutes conçue pour les gestionnaires d'installations et les responsables de la sécurité, avec un avatar AI comme instructeur principal pour détailler des protocoles complexes. Le style visuel et audio doit être très informatif et détaillé, avec des visuels étape par étape et un Porte-parole AI délivrant des instructions précises. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir clarté et cohérence.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes qui exploite la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script, destinée aux organisations mondiales avec des effectifs divers nécessitant des options multilingues. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne et dynamique avec des sous-titres/captions à l'écran en plusieurs langues pour renforcer les informations orales et garantir l'accessibilité pour divers scénarios de communication d'urgence.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo d'une minute démontrant un processus de création vidéo efficace pour les départements RH cherchant à moderniser leur contenu de formation. Cette vidéo engageante et visuellement attrayante doit incorporer le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels riches, illustrant comment les organisations peuvent facilement créer des vidéos de procédure d'évacuation de haute qualité avec des séquences stock pertinentes pour expliquer les étapes de sécurité critiques.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Procédure d'Évacuation

Produisez rapidement des vidéos professionnelles et engageantes de procédure d'évacuation avec des outils alimentés par AI, garantissant une communication claire et une préparation efficace aux urgences.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou coller votre procédure d'évacuation détaillée. Notre technologie de transformation de texte en vidéo convertira votre script en un discours naturel pour votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi notre bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour délivrer vos messages de sécurité critiques, ajoutant une touche humaine à vos vidéos de formation à la réponse d'urgence.
3
Step 3
Appliquez des Sous-titres Automatiques
Assurez une clarté et une accessibilité maximales en ajoutant des sous-titres automatiques à votre vidéo. Cette fonctionnalité fournit un support textuel essentiel pour le contenu oral.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Générez et exportez votre vidéo de procédure d'évacuation terminée. Intégrez-la facilement dans votre Système de Gestion de l'Apprentissage (LMS) pour une distribution efficace.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Éducation aux Procédures d'Urgence

Clarifiez les procédures d'urgence et d'évacuation complexes, rendant les informations vitales accessibles et compréhensibles pour tout le personnel et les stagiaires.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de procédure d'évacuation ?

Les outils alimentés par AI de HeyGen simplifient le processus de création de vidéos essentielles de formation à la sécurité. Utilisez nos avatars AI et Modèles personnalisables pour générer rapidement des vidéos de procédure d'évacuation convaincantes à partir de votre script, garantissant une communication d'urgence cohérente et claire.

Quelles capacités AI offre HeyGen pour générer des vidéos de formation à la réponse d'urgence ?

HeyGen exploite des avatars AI avancés et un puissant moteur de transformation de texte en vidéo pour transformer votre script en vidéos professionnelles de formation à la réponse d'urgence. Cela inclut des fonctionnalités telles que des Porte-paroles AI réalistes et des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et la compréhension.

Est-il possible de produire efficacement des vidéos de formation à la conformité en utilisant la plateforme de HeyGen ?

Oui, HeyGen rend très efficace la production de vidéos de formation à la conformité de haute qualité. Notre plateforme offre un Générateur de Texte en Vidéo Gratuit et des Modèles personnalisables, réduisant considérablement le temps et les efforts généralement nécessaires pour le processus de création vidéo.

HeyGen peut-il prendre en charge des options multilingues et l'intégration LMS pour le contenu de formation à la sécurité ?

Absolument, HeyGen prend en charge des options multilingues, vous permettant de diffuser des vidéos de formation à la sécurité à des audiences diversifiées à l'échelle mondiale. Pour un déploiement sans faille, HeyGen offre également des capacités d'intégration LMS, facilitant la distribution de votre communication d'urgence et de vos supports de formation.

