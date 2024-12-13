Créateur de Vidéos de Produits VE : Génération de Vidéos par AI

Créez facilement des vidéos de produits époustouflantes pour vos VE. Exploitez notre générateur de vidéos AI avec une puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo pour simplifier les concepts complexes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo produit de 45 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux consommateurs généraux, mettant en avant le lancement d'un accessoire innovant pour VE. L'esthétique visuelle doit être vibrante et rapide, avec des prises de vue lifestyle variées du produit en utilisation, accompagnées d'une musique de fond énergique. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement des visuels convaincants qui s'alignent sur un message marketing percutant pré-écrit, rendant le produit instantanément attrayant.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative technique de 90 secondes pour les journalistes automobiles, explorant la technologie unique de la batterie d'un nouveau modèle de VE. La présentation visuelle doit inclure des schémas détaillés, des découpes animées et des visualisations de données à l'écran, accompagnées d'une narration précise et éducative. Employez la génération de voix off de HeyGen pour assurer un ton et une clarté constants à travers des explications techniques complexes, facilitant une compréhension approfondie pour un public spécialisé.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant les économies de coûts et l'efficacité de la création de contenu marketing de haute qualité pour leurs produits de rechange pour VE. Visuellement, la vidéo doit être lumineuse et optimiste, avec des transitions rapides entre diverses démonstrations de produits et une voix amicale et encourageante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier le processus de production, permettant aux entreprises de personnaliser rapidement des vidéos de qualité professionnelle sans expérience de conception étendue.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de produits VE

Transformez facilement des concepts complexes de VE en vidéos de produits engageantes avec des outils alimentés par AI, simplifiant votre processus de production du script à l'écran.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par coller vos informations produit ou un script détaillé dans la plateforme. Exploitez notre capacité de texte-à-vidéo pour esquisser instantanément vos scènes vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Parcourez une riche bibliothèque de modèles de vidéos préconçus ou de visuels générés par AI. Personnalisez les scènes avec vos éléments de marque pour mettre parfaitement en valeur votre produit VE.
3
Step 3
Ajoutez des avatars AI et des voix off
Améliorez l'engagement en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre produit, ou générez des voix off professionnelles dans diverses langues pour articuler les caractéristiques clés.
4
Step 4
Exportez et partagez
Revoyez votre vidéo complète, appliquez des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité, puis exportez-la dans le ratio d'aspect optimal pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation améliorée sur les produits VE

Créez des vidéos de formation engageantes avec AI pour améliorer la compréhension et la rétention des informations complexes sur les produits VE pour les équipes de vente ou les clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de produits VE ?

HeyGen utilise sa technologie avancée de générateur de vidéos AI, y compris le texte-à-vidéo, pour simplifier la production de vidéos professionnelles de produits VE. Les utilisateurs peuvent transformer des scripts en contenu visuel engageant avec des avatars AI et des visuels générés par AI, réduisant considérablement le temps de création.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos de produits VE créées avec HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos de produits VE grâce à son éditeur intuitif de glisser-déposer et à ses divers modèles de vidéos. Vous pouvez personnaliser les avatars AI, intégrer des contrôles de marque personnalisés, générer des voix off réalistes et ajouter des sous-titres/captions automatiques pour assurer la cohérence de la marque.

HeyGen peut-il générer des scripts et des visuels spécifiquement pour les explications de produits VE ?

Oui, HeyGen aide à la création de contenu complet, ce qui en fait un puissant créateur de vidéos de produits VE. Notre générateur de vidéos AI peut aider à rédiger des scripts générés par AI, puis utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour les transformer en vidéos dynamiques avec des visuels générés par AI, parfaits pour simplifier les concepts complexes des VE.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal pour créer des vidéos de réseaux sociaux pour VE ?

HeyGen est un excellent générateur de vidéos AI pour produire des vidéos de réseaux sociaux captivantes et des vidéos explicatives pour les produits VE. Ses capacités robustes, y compris les avatars AI et le redimensionnement facile des ratios d'aspect, vous permettent d'adapter rapidement le contenu pour diverses plateformes et d'augmenter l'engagement.

