Générateur de Vidéos de Formation sur les Chargeurs de VE : Formez Plus Vite, Plus Intelligemment

Simplifiez les concepts complexes de VE pour les nouveaux propriétaires et techniciens. Générez des vidéos de formation d'entreprise engageantes avec des avatars AI réalistes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les techniciens automobiles peuvent bénéficier d'une vidéo de formation professionnelle de 45 secondes détaillant les procédures essentielles d'installation et de sécurité des chargeurs de VE. Cette vidéo doit présenter des visuels clairs et étape par étape avec une génération de voix off précise, garantissant que chaque détail technique est articulé efficacement pour une formation spécialisée.
Exemple de Prompt 2
Produisez un guide rapide engageant de 30 secondes pour les conducteurs de VE naviguant dans la recharge publique, en mettant l'accent sur les meilleures pratiques et l'étiquette pour utiliser l'infrastructure de recharge de VE en pleine expansion. Employez des graphiques animés dynamiques et un style audio énergique, enrichis par une bibliothèque de médias diversifiée pour illustrer des scénarios courants.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo éducative convaincante de 60 secondes pour les concessionnaires de VE et les prestataires de formation, agissant comme un générateur de vidéos de formation sur les chargeurs de VE en présentant des fonctionnalités avancées des chargeurs. Incorporez des visuels élégants et des avatars AI personnalisables pour délivrer des messages de marque, permettant un engagement efficace avec les clients potentiels et les employés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation sur les Chargeurs de VE

Produisez rapidement des vidéos de formation claires et engageantes pour les nouveaux propriétaires de véhicules électriques ou les techniciens automobiles afin de simplifier les concepts complexes de VE avec notre générateur de vidéos AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par saisir votre script de formation détaillé, couvrant l'utilisation des chargeurs de VE ou les procédures de sécurité. Notre plateforme utilise la technologie "Texte-à-vidéo à partir de script" pour transformer vos mots en un récit visuel dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez des Visuels Engagés
Améliorez votre contenu éducatif en choisissant parmi une variété d'"avatars AI" pour présenter l'information ou parcourez notre bibliothèque de médias pour des vidéos et images de stock pertinentes qui illustrent les concepts clés de la recharge de VE.
3
Step 3
Appliquez un Branding Professionnel
Assurez la cohérence de la marque en utilisant les "Contrôles de branding" pour incorporer votre logo, vos couleurs et vos polices. Ajoutez des "Sous-titres/légendes" clairs pour améliorer l'accessibilité et renforcer l'apprentissage de votre audience.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Une fois votre vidéo de formation perfectionnée, utilisez le "Redimensionnement des ratios d'aspect & exports" pour la télécharger dans divers formats adaptés à toute plateforme, prête à éduquer les nouveaux propriétaires de véhicules électriques et les techniciens automobiles.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation

Exploitez les avatars AI et texte-à-vidéo à partir de script pour créer des vidéos de formation d'entreprise dynamiques qui améliorent considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation sur les chargeurs de VE ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la création de vidéos de formation engageantes sur les chargeurs de VE, vous permettant de convertir des scripts en contenu professionnel avec des avatars AI réalistes et des voix off dynamiques, simplifiant les concepts complexes de VE pour votre audience.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation d'entreprise ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs et vos polices dans les vidéos de formation d'entreprise. Cela garantit un contenu cohérent, conforme à la marque et engageant, encore amélioré par des modèles personnalisables et une riche bibliothèque de médias.

Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité et une portée plus large pour le contenu éducatif sur les VE ?

HeyGen garantit que votre contenu éducatif atteint un large public, y compris les nouveaux propriétaires de véhicules électriques et les techniciens automobiles, grâce à des sous-titres et légendes automatiques. Il prend également en charge le redimensionnement flexible des ratios d'aspect pour diverses plateformes, optimisant l'accessibilité et la distribution des vidéos.

HeyGen peut-il créer des vidéos de formation engageantes alimentées par l'AI pour les nouveaux propriétaires de véhicules électriques ?

Oui, HeyGen vous permet de créer un contenu hautement engageant pour les nouveaux propriétaires de véhicules électriques en utilisant des avatars AI réalistes et une génération avancée de voix off. Transformez vos scripts en vidéos de formation d'entreprise dynamiques qui communiquent efficacement des informations vitales.

