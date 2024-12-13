Créateur de Vidéos Etsy : Augmentez vos Ventes avec des Vidéos de Produits Propulsées par l'IA

Générez des vidéos de produits Etsy professionnelles sans effort. Nos modèles et scènes étendus vous aident à créer du contenu engageant qui booste les ventes.

Créez une vidéo produit Etsy captivante de 30 secondes, ciblant les clients potentiels à la recherche de cadeaux faits main uniques, en mettant en avant un seul article avec des gros plans lumineux en haute définition et une bande sonore instrumentale entraînante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour narrer les caractéristiques et avantages uniques du produit, dans le but d'augmenter les ventes sur Etsy et de mettre en valeur son artisanat.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 45 secondes spécifiquement pour les vidéos de listing Etsy, conçue pour engager les acheteurs curieux du processus de création d'un article fait main. Le style visuel doit comporter des coupes rapides mettant en avant les étapes clés, un éclairage naturel et une piste instrumentale entraînante, complétée par du texte à l'écran pour expliquer les détails complexes. Assurez-vous d'utiliser la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et une communication claire, offrant une expérience d'édition vidéo en ligne informative.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo inspirante de 60 secondes sur l'histoire de votre marque, destinée à un public Etsy plus large découvrant de nouvelles boutiques, pour transmettre la passion derrière votre artisanat. La vidéo doit présenter un style visuel esthétique et cinématographique avec une palette de couleurs chaudes, une musique de fond douce, et un avatar AI narrant le parcours et les valeurs de votre marque. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour délivrer un message personnel mais professionnel, positionnant votre vidéo comme un élément distinctif sur Etsy.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo dynamique de 20 secondes sur le problème/solution, ciblant les acheteurs Etsy pressés cherchant des solutions pratiques à un besoin commun. Cette vidéo professionnelle doit utiliser des graphiques animés énergiques et un schéma de couleurs vibrant, associé à une musique moderne entraînante, pour présenter rapidement un problème et montrer comment votre produit offre la solution parfaite. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier le processus de création, assurant un récit visuel soigné et engageant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Etsy

Créez rapidement et facilement des vidéos produits captivantes pour vos listings Etsy, augmentant l'attrait de votre boutique et engageant plus de clients.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une bibliothèque diversifiée de modèles conçus professionnellement, optimisés pour faire briller vos produits sur Etsy et simplifier votre processus de création vidéo.
2
Step 2
Personnalisez Vos Séquences
Téléchargez vos images et clips de produits, puis utilisez notre éditeur vidéo en ligne intuitif pour organiser, couper et ajouter des superpositions de texte engageantes pour décrire vos articles.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque
Incorporez votre Kit de Marque unique, y compris des logos personnalisés et des palettes de couleurs, assurant que votre vidéo soit instantanément reconnaissable et cohérente avec l'identité de votre boutique.
4
Step 4
Téléchargez sur le Listing Etsy
Téléchargez votre vidéo finie, de haute qualité, dans le format d'aspect optimal pour Etsy, puis téléchargez-la sans effort sur votre listing de produit pour attirer plus d'acheteurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Témoignages Clients

.

Développez des histoires de réussite client authentiques avec des vidéos propulsées par l'IA, renforçant la confiance et encourageant plus d'achats sur votre boutique Etsy.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos Etsy ?

HeyGen rend la création de vidéos de listing Etsy de haute qualité incroyablement facile avec son créateur de vidéos IA. Vous pouvez transformer vos descriptions de produits en vidéos Etsy engageantes rapidement, simplifiant ainsi votre processus de production de contenu.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre mes vidéos Etsy professionnelles ?

HeyGen propose une gamme d'outils pour créer des vidéos professionnelles, y compris des modèles personnalisables et la possibilité d'ajouter des graphiques animés et du texte. Avec des contrôles de marque robustes, vous pouvez vous assurer que vos vidéos Etsy s'alignent parfaitement avec l'esthétique de votre boutique.

Puis-je personnaliser mes vidéos produits Etsy avec HeyGen ?

Oui, l'éditeur vidéo en ligne de HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos produits Etsy. Ajoutez facilement de la musique, générez des voix off, incluez des sous-titres et coupez les vidéos à la perfection, garantissant que chaque vidéo de listing met en valeur vos produits uniques de manière efficace.

Comment HeyGen aide-t-il les vendeurs Etsy à augmenter les ventes et l'engagement ?

En permettant la création de vidéos Etsy captivantes et professionnelles, HeyGen permet aux vendeurs Etsy d'augmenter les taux d'engagement sur leurs listings. Ces vidéos de haute qualité mettent efficacement en valeur les produits, augmentant ainsi le potentiel d'augmenter les ventes sur Etsy.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo