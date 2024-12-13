Créez une vidéo produit Etsy captivante de 30 secondes, ciblant les clients potentiels à la recherche de cadeaux faits main uniques, en mettant en avant un seul article avec des gros plans lumineux en haute définition et une bande sonore instrumentale entraînante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour narrer les caractéristiques et avantages uniques du produit, dans le but d'augmenter les ventes sur Etsy et de mettre en valeur son artisanat.

