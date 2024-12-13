Créez une vidéo captivante de 30 secondes pour un produit Etsy, conçue pour les acheteurs potentiels parcourant des articles faits main, mettant en valeur les détails complexes d'une nouvelle création artisanale. Le style visuel doit être lumineux et épuré avec des gros plans esthétiques et des prises de vue lifestyle, accompagnés d'une musique instrumentale entraînante. Utilisez les "Templates & scenes" de HeyGen pour assembler rapidement un look professionnel et les "Sous-titres/légendes" pour mettre en avant les caractéristiques clés et les matériaux, rendant le produit irrésistible pour les clients potentiels.

