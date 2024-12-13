Vidéos de Formation à l'Éthique : Favoriser un Comportement Honnête et Éthique

Offrez une formation à l'éthique percutante avec des environnements réalistes en utilisant les avatars AI de HeyGen pour donner vie à des dilemmes éthiques complexes pour votre équipe.

369/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo animée de formation à l'éthique de 60 secondes ciblant les fonctionnaires, les entrepreneurs et les fournisseurs, expliquant les conflits d'intérêts courants selon les règles d'éthique établies. Le style visuel doit être moderne et engageant avec des graphiques animés, et la narration doit être autoritaire, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour un message précis.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'introduction à l'éthique de 30 secondes destinée aux nouveaux employés et à la direction, soulignant l'importance de favoriser une culture d'honnêteté et de promouvoir un comportement éthique positif dès le premier jour. Employez un style visuel inspirant et accueillant en utilisant des modèles et des scènes diversifiés, avec la génération de voix off de HeyGen fournissant un message cohérent et encourageant.
Exemple de Prompt 3
Développez un guide pratique de 50 secondes pour tous les membres du personnel sur 'Signaler une violation de l'éthique', en mettant l'accent sur les étapes et les ressources accessibles. La vidéo doit avoir un style visuel direct et instructif avec des graphiques clairs et des informations essentielles transmises clairement grâce aux sous-titres/captions de HeyGen pour une clarté maximale, en utilisant des images pertinentes de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer les points.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Vidéos de Formation à l'Éthique

Produisez des vidéos de formation à l'éthique engageantes et efficaces qui favorisent un comportement éthique et une culture d'honnêteté au sein de votre organisation.

1
Step 1
Créez le Contenu de Votre Vidéo de Formation à l'Éthique
Commencez par générer votre script ou sélectionner un modèle qui aborde les dilemmes éthiques clés. Utilisez le texte-à-vidéo à partir du script pour transformer rapidement votre contenu écrit en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez des Visuels Engagés et des Avatars AI
Améliorez votre formation avec des avatars AI pour représenter des environnements réalistes. Cela aide les employés à visualiser et comprendre plus efficacement les scénarios éthiques complexes, promouvant un comportement éthique.
3
Step 3
Appliquez des Fonctionnalités de Marque et d'Accessibilité
Personnalisez votre vidéo avec des sous-titres/captions pour garantir que votre contenu eLearning est accessible à tous les spectateurs, améliorant la compréhension et s'alignant sur les normes organisationnelles.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Formation à la Demande
Préparez votre vidéo d'éthique complétée pour la distribution en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour s'adapter à diverses plateformes. Votre formation à l'éthique à la demande peut ensuite être hébergée, permettant aux employés d'obtenir un certificat à la fin.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Concepts Éthiques Complexes

.

Décomposez les dilemmes éthiques et les politiques complexes en vidéos AI claires et compréhensibles qui résonnent avec tous les apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il révolutionner la création de vidéos de formation à l'éthique ?

HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos de formation à l'éthique professionnelles en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Cela simplifie le processus de développement de contenus eLearning engageants, rendant les concepts éthiques complexes facilement compréhensibles pour votre public.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour développer une formation à l'éthique à la demande pour les employés ?

HeyGen permet aux organisations de générer rapidement une formation à l'éthique complète à la demande, idéale pour tous les employés et les fonctionnaires. Avec des fonctionnalités comme la génération de voix off personnalisée et les sous-titres, HeyGen garantit que votre formation promeut un comportement éthique de manière efficace et cohérente.

HeyGen peut-il aider à créer des scénarios de formation convaincants pour les dilemmes éthiques ?

Absolument. La plateforme robuste de HeyGen vous permet de construire des environnements et des scénarios réalistes pour explorer divers dilemmes éthiques, tels que les conflits d'intérêts. Vous pouvez utiliser des modèles et une bibliothèque de médias pour représenter visuellement ces situations complexes, favorisant une meilleure compréhension et des conseils pratiques.

Comment HeyGen soutient-il les organisations dans la mise en œuvre d'une formation efficace sur les politiques éthiques ?

HeyGen est un outil inestimable pour créer des supports de formation sur les politiques éthiques clairs et concis qui renforcent une culture d'honnêteté. En convertissant vos règles éthiques et vos guides pratiques en contenu vidéo dynamique, HeyGen facilite la compréhension et l'adhésion généralisées à l'éthique de votre organisation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo