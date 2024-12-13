Créateur de Vidéos de Formation Éthique : Simplifiez la Conformité
Transformez la conformité avec notre créateur de vidéos de formation éthique, en utilisant des avatars AI pour une éducation réaliste des employés.
Concevez une vidéo de formation à la conformité professionnelle de 60 secondes destinée aux nouveaux employés, présentant les principales lignes directrices éthiques à travers des avatars AI engageants et réalistes et des visuels clairs et informatifs, assurant une diffusion audio concise et autoritaire, rendue possible par les avatars AI avancés de HeyGen.
Donnez à vos équipes RH les moyens de créer du contenu de formation éthique avec une vidéo percutante de 30 secondes qui présente un dilemme éthique courant, en utilisant des visuels dynamiques basés sur des scénarios et un texte clair à l'écran pour une éducation des employés percutante, générée sans effort à partir d'un script grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.
Produisez un module de formation éthique percutant de 90 secondes destiné aux cadres supérieurs et aux décideurs, en utilisant des visuels sophistiqués et minimalistes et un ton confiant et autoritaire pour transmettre des principes éthiques critiques et des implications stratégiques, efficacement assemblé et amélioré à l'aide des modèles et scènes professionnels de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir la Formation Éthique à l'Échelle Mondiale.
Développez et distribuez efficacement un plus grand volume de vidéos de formation à la conformité, atteignant tous les employés dans divers lieux.
Améliorer l'Engagement dans la Formation Éthique.
Améliorez la participation des employés et la rétention des connaissances dans la formation éthique en utilisant du contenu vidéo dynamique généré par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation éthique captivantes ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation éthique engageantes grâce à ses avatars AI avancés et ses divers modèles. Vous pouvez transformer sans effort votre script en une vidéo soignée, garantissant que votre message sur la culture éthique soit à la fois clair et percutant.
Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour produire des vidéos de formation à la conformité efficaces ?
HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour développer des vidéos de formation à la conformité, y compris une conversion de texte en vidéo fluide et une génération de voix off réaliste. Accédez à une vaste bibliothèque de médias avec des séquences d'archives pour enrichir votre contenu et rationaliser l'ensemble du processus de production.
Pourquoi HeyGen est-il le créateur de vidéos de formation AI idéal pour les équipes RH ?
HeyGen simplifie l'éducation des employés pour les équipes RH en leur permettant de générer rapidement des vidéos de formation de haute qualité. Notre plateforme aide les professionnels des RH à offrir des expériences d'apprentissage cohérentes et évolutives pour leurs employés avec un minimum d'effort.
Puis-je personnaliser les éléments visuels de marque pour ma formation éthique avec HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques dans votre contenu de formation éthique. Vous pouvez également créer des avatars personnalisés et utiliser des séquences d'archives pour aligner parfaitement les visuels avec la culture éthique de votre entreprise.