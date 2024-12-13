Générateur de Vidéos de Formation à l'Éthique : Créez des Cours de Conformité Engagés

Créez facilement des vidéos de formation à l'éthique percutantes avec notre générateur de vidéos AI, en utilisant des avatars AI pour des présentateurs réalistes.

Créez une vidéo de formation à l'éthique de 90 secondes pour les nouveaux employés, en se concentrant sur les dilemmes éthiques courants qu'ils pourraient rencontrer, et en les guidant à travers un cadre de prise de décision simple. Le style visuel doit être professionnel mais accessible, avec un avatar AI amical expliquant chaque étape avec une voix off claire et engageante générée par HeyGen. Cette vidéo vise à doter le personnel de compétences fondamentales en matière de prise de décision éthique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez un module de formation à la conformité de 2 minutes pour tous les employés, abordant spécifiquement comment identifier et signaler les préoccupations concernant les politiques et directives de l'entreprise. Cette vidéo doit utiliser les modèles et scènes de HeyGen pour illustrer divers scénarios, avec un ton pédagogique clair délivré via la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, garantissant une compréhension complète des procédures de signalement.
Concevez une communication interne de 60 secondes pour la direction et les chefs d'équipe, soulignant l'importance de favoriser une culture d'intégrité et de transparence au sein de leurs équipes. La vidéo doit adopter un style visuel inspirant et moderne, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels de fond percutants, complétés par des sous-titres clairs pour renforcer les messages clés sur la responsabilité.
Produisez un guide rapide de 45 secondes sur la gestion des conflits d'intérêts potentiels pour tout le personnel. Cette vidéo nécessite un style visuel concis et direct avec des éléments animés simples, exportée dans un format d'aspect approprié pour un partage facile sur les plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen, complétée par une génération de voix off claire pour souligner les principes cruciaux de comportement éthique.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation à l'Éthique

Créez facilement des vidéos de formation à l'éthique engageantes et conformes pour maintenir les normes de l'entreprise et favoriser une culture d'intégrité au sein de votre organisation.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par convertir votre script ou matériel de formation à l'éthique existant en format vidéo, en utilisant les capacités de conversion de texte en vidéo pour poser les bases de votre contenu.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et sélectionnez une voix off pour narrer vos scénarios de prise de décision éthique avec clarté et professionnalisme.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez votre vidéo avec les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, et incorporez des visuels et médias pertinents pour communiquer efficacement les politiques.
4
Step 4
Exportez et Intégrez
Finalisez votre vidéo, redimensionnez-la pour diverses plateformes, et exportez-la facilement dans le format souhaité pour le partage, y compris une intégration transparente avec votre LMS pour la distribution.

Clarification des Dilemmes Éthiques avec la Vidéo AI

Transformez des scénarios éthiques complexes en contenu vidéo clair et actionnable, améliorant la compréhension des employés des politiques et directives de l'entreprise.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à l'éthique ?

HeyGen permet aux équipes de L&D de générer rapidement des vidéos de formation à l'éthique engageantes en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo. Cela permet une production simplifiée de matériel de formation à la conformité, favorisant la prise de décision éthique au sein de l'organisation.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu de formation d'entreprise ?

HeyGen propose des modèles personnalisables étendus et des contrôles de marque pour aligner les vidéos de formation avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement ajouter des voix off AI dans plusieurs langues et incorporer des médias pour créer des expériences de formation des employés percutantes.

Comment HeyGen soutient-il les équipes de L&D dans la création de formations efficaces et conformes ?

HeyGen permet aux équipes de L&D de rationaliser la création de vidéos de formation à la conformité, offrant des économies de coûts significatives par rapport à la production traditionnelle. Avec des options d'exportation et de partage faciles, y compris l'intégration LMS et une conformité robuste SOC 2 & RGPD, HeyGen assure une livraison de contenu efficace et sécurisée.

HeyGen est-il facile à utiliser pour les utilisateurs non techniques pour créer des vidéos de formation ?

Oui, HeyGen dispose d'une interface intuitive et conviviale, ce qui en fait un générateur de vidéos AI accessible à quiconque pour créer des vidéos de formation professionnelles. Vous pouvez facilement convertir des matériaux de formation existants en contenu vidéo dynamique sans avoir besoin de compétences avancées en montage.

