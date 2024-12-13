Générateur de Vidéos de Formation à l'Éthique : Créez des Cours de Conformité Engagés
Créez facilement des vidéos de formation à l'éthique percutantes avec notre générateur de vidéos AI, en utilisant des avatars AI pour des présentateurs réalistes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un module de formation à la conformité de 2 minutes pour tous les employés, abordant spécifiquement comment identifier et signaler les préoccupations concernant les politiques et directives de l'entreprise. Cette vidéo doit utiliser les modèles et scènes de HeyGen pour illustrer divers scénarios, avec un ton pédagogique clair délivré via la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, garantissant une compréhension complète des procédures de signalement.
Concevez une communication interne de 60 secondes pour la direction et les chefs d'équipe, soulignant l'importance de favoriser une culture d'intégrité et de transparence au sein de leurs équipes. La vidéo doit adopter un style visuel inspirant et moderne, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels de fond percutants, complétés par des sous-titres clairs pour renforcer les messages clés sur la responsabilité.
Produisez un guide rapide de 45 secondes sur la gestion des conflits d'intérêts potentiels pour tout le personnel. Cette vidéo nécessite un style visuel concis et direct avec des éléments animés simples, exportée dans un format d'aspect approprié pour un partage facile sur les plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen, complétée par une génération de voix off claire pour souligner les principes cruciaux de comportement éthique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Formation à l'Éthique Évolutive.
Créez et déployez efficacement des vidéos de formation à l'éthique complètes à une main-d'œuvre mondiale, assurant un message cohérent et une large portée.
Apprentissage Engagé de la Conformité et de l'Éthique.
Utilisez l'AI pour augmenter l'engagement et la rétention dans la formation à la conformité et à l'éthique, rendant les sujets complexes plus digestes et mémorables.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à l'éthique ?
HeyGen permet aux équipes de L&D de générer rapidement des vidéos de formation à l'éthique engageantes en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo. Cela permet une production simplifiée de matériel de formation à la conformité, favorisant la prise de décision éthique au sein de l'organisation.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu de formation d'entreprise ?
HeyGen propose des modèles personnalisables étendus et des contrôles de marque pour aligner les vidéos de formation avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement ajouter des voix off AI dans plusieurs langues et incorporer des médias pour créer des expériences de formation des employés percutantes.
Comment HeyGen soutient-il les équipes de L&D dans la création de formations efficaces et conformes ?
HeyGen permet aux équipes de L&D de rationaliser la création de vidéos de formation à la conformité, offrant des économies de coûts significatives par rapport à la production traditionnelle. Avec des options d'exportation et de partage faciles, y compris l'intégration LMS et une conformité robuste SOC 2 & RGPD, HeyGen assure une livraison de contenu efficace et sécurisée.
HeyGen est-il facile à utiliser pour les utilisateurs non techniques pour créer des vidéos de formation ?
Oui, HeyGen dispose d'une interface intuitive et conviviale, ce qui en fait un générateur de vidéos AI accessible à quiconque pour créer des vidéos de formation professionnelles. Vous pouvez facilement convertir des matériaux de formation existants en contenu vidéo dynamique sans avoir besoin de compétences avancées en montage.