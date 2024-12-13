Créez une vidéo de formation à l'éthique de 90 secondes pour les nouveaux employés, en se concentrant sur les dilemmes éthiques courants qu'ils pourraient rencontrer, et en les guidant à travers un cadre de prise de décision simple. Le style visuel doit être professionnel mais accessible, avec un avatar AI amical expliquant chaque étape avec une voix off claire et engageante générée par HeyGen. Cette vidéo vise à doter le personnel de compétences fondamentales en matière de prise de décision éthique.

