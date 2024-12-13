Votre Créateur de Vidéo de Programme Éthique pour les Équipes RH
Développez sans effort des vidéos de formation à l'éthique percutantes pour l'éducation des employés, transformant les scripts en contenu engageant avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation à la conformité concise de 45 secondes axée sur un dilemme courant en milieu de travail, ciblant tous les employés existants pour une remise à niveau annuelle. La vidéo doit utiliser une approche d'apprentissage basée sur des scénarios avec un style visuel engageant qui crée de la tension puis se résout clairement, accompagnée d'une voix off calme et autoritaire. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour configurer rapidement le récit et sa génération de voix off pour une narration cohérente.
Produisez une vidéo promotionnelle percutante de 30 secondes destinée aux équipes RH et à la direction, mettant en avant l'impact positif et les avantages d'une solution robuste de 'créateur de vidéo d'éthique en milieu de travail'. Cette pièce doit présenter un style visuel dynamique et corporatif avec une musique de fond entraînante et une voix claire et confiante, soutenue par les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et sa bibliothèque de médias/stock pour des visuels professionnels.
Concevez un segment éducatif de 50 secondes illustrant l'importance du comportement éthique dans les tâches quotidiennes, adapté à tout le personnel de l'entreprise dans le cadre de 'vidéos de formation à l'éthique' en cours. La vidéo doit adopter un style visuel explicatif clair, potentiellement en utilisant des animations simples, avec une voix narrative relatable et claire. La fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen peut assurer une livraison précise et cohérente, améliorée par des avatars AI pour une touche personnalisée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée de la Formation à l'Éthique.
Développez et distribuez efficacement des vidéos de formation à l'éthique complètes, atteignant un public d'employés plus large à l'échelle mondiale.
Améliorer l'Engagement dans la Formation à l'Éthique.
Améliorez la participation des employés et la rétention des connaissances dans les programmes d'éthique et de conformité grâce à des vidéos interactives alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de formation à l'éthique ?
HeyGen permet aux équipes RH de créer efficacement des vidéos de formation à la conformité et à l'éthique engageantes. Utilisez notre générateur de vidéos AI avec des avatars AI réalistes et la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer vos scripts de formation en contenu professionnel pour l'éducation des employés.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéo d'éthique en milieu de travail efficace ?
HeyGen simplifie la création de vidéos d'éthique en milieu de travail en convertissant les scripts de formation en vidéos professionnelles à l'aide de l'AI. Nos modèles étendus et nos fonctionnalités intuitives de texte-à-vidéo réduisent considérablement le temps et l'effort de production, faisant de HeyGen un puissant créateur de vidéo de programme éthique.
Pouvons-nous personnaliser les avatars AI pour un apprentissage éthique basé sur des scénarios ?
Oui, HeyGen vous permet d'utiliser divers avatars AI pour créer un apprentissage basé sur des scénarios convaincant pour vos vidéos de programme éthique et de formation à la conformité. Donnez vie à vos scripts avec une variété de personnages et de voix pour rendre l'éducation des employés plus interactive.
HeyGen prend-il en charge plusieurs langues et fonctionnalités d'accessibilité pour la formation à l'éthique ?
HeyGen offre une génération de voix off robuste et des sous-titres/captions automatiques, garantissant que vos vidéos de formation à la conformité sont accessibles et percutantes pour une main-d'œuvre mondiale diversifiée. Cela améliore l'éducation des employés à travers différentes langues et répond à divers besoins d'apprentissage.