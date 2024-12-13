Produisez une vidéo explicative d'une minute destinée aux équipes de L&D et aux administrateurs informatiques, démontrant comment le générateur de vidéos de formation éthique HeyGen simplifie la création de contenu. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des enregistrements d'écran de la plateforme accompagnés de graphiques animés, complétés par une voix off AI confiante. Cette vidéo mettra en avant la fonctionnalité fluide de "texte-à-vidéo à partir de script", montrant comment les scripts peuvent être rapidement transformés en modules de formation sur la conformité engageants, prêts pour "l'intégration LMS".

