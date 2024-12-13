Générateur de Vidéos de Formation Éthique pour des Cours Engagés
Simplifiez la conformité avec des avatars AI, transformant les scripts en vidéos de formation éthique engageantes pour une meilleure compréhension des employés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez un scénario interactif de 45 secondes de "formation des employés" pour tous les employés et les nouvelles recrues, axé sur les "compétences en prise de décision éthique". La vidéo doit présenter des "avatars AI" réalistes illustrant différentes situations de travail nécessitant un choix éthique, en utilisant un style visuel chaleureux et encourageant avec une musique de fond douce. L'audio doit consister en des conseils doux fournis par une voix AI, incitant les spectateurs à envisager la meilleure ligne de conduite.
Développez une vidéo informative d'une minute et trente secondes pour les formateurs d'entreprise et les responsables de la conformité, illustrant l'évolutivité de la création de "formation sur la conformité" avec HeyGen. L'esthétique visuelle doit être autoritaire et digne de confiance, incorporant des éléments de marque d'entreprise et des infographies claires pour démontrer l'efficacité du processus, le tout soutenu par une voix AI distinguée. Mettez en avant comment les "sous-titres/légendes" améliorent l'accessibilité et renforcent les messages clés, en particulier lors de la mise en œuvre de la "création de formation éthique évolutive" à travers des équipes diversifiées.
Concevez une vidéo persuasive de deux minutes pour les dirigeants d'entreprise et les responsables RH, mettant en avant les "économies de coûts" et l'efficacité de l'utilisation de HeyGen pour la production de "vidéos de formation engageantes". La vidéo doit adopter un style dynamique d'étude de cas, avec des coupes rapides entre différents cas d'utilisation et des "modèles et scènes" visuellement attrayants pour montrer la polyvalence, animée par une voix AI enthousiaste. Mentionnez comment la plateforme prend en charge un "lecteur vidéo multilingue" pour une portée mondiale, amplifiant encore l'efficacité.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Déploiement Évolutif de la Formation Éthique.
Produisez et distribuez facilement un grand volume de cours d'éthique, atteignant une base d'employés plus large à l'échelle mondiale.
Élevez l'Engagement dans la Formation Éthique.
Augmentez la participation des apprenants et améliorez la rétention des connaissances dans la formation éthique en utilisant des vidéos AI dynamiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il l'exportation et l'intégration des vidéos de formation AI dans les plateformes LMS existantes ?
HeyGen simplifie le processus d'exportation de vos vidéos de formation AI dans divers formats et ratios d'aspect, assurant une intégration fluide avec vos plateformes LMS existantes pour une formation des employés efficace.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de formation AI directement à partir d'un script ?
HeyGen offre une fonctionnalité robuste de texte-à-vidéo à partir de script, vous permettant de générer instantanément des vidéos de formation professionnelles avec des avatars AI réalistes et des voix off AI naturelles. Son éditeur vidéo intuitif fournit des outils complets pour affiner votre contenu.
HeyGen peut-il garantir la cohérence de la marque et la conformité pour les vidéos de formation éthique ?
Absolument. HeyGen fournit des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer vos logos, couleurs et polices dans vos vidéos de formation éthique. De plus, HeyGen est conforme aux normes SOC 2 et RGPD, garantissant que votre contenu de formation des employés respecte des normes élevées de sécurité et de confidentialité.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos de formation engageantes et multilingues pour des équipes mondiales ?
Oui, HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos de formation engageantes grâce à son support pour plusieurs langues et voix off AI. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres/légendes et utiliser le lecteur vidéo multilingue pour atteindre efficacement des équipes mondiales diversifiées.