Créateur de Vidéos de Structure Immobilière : Créez des Visites de Propriétés Époustouflantes

Créez facilement des vidéos d'annonces captivantes avec notre créateur de vidéos de structure immobilière. Utilisez des modèles personnalisables pour mettre en valeur les propriétés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo explicative informative de 45 secondes présentant l'expertise d'un agent immobilier, ciblant les clients à la recherche de conseils fiables ; utilisez un style visuel propre et professionnel avec un avatar AI engageant de HeyGen pour transmettre confiance et autorité, établissant une crédibilité immédiate sur le marché immobilier.
Produisez une vidéo témoignage émouvante de 30 secondes mettant en avant l'histoire de réussite d'un client récent, destinée aux vendeurs ou acheteurs potentiels à la recherche de preuves sociales ; intégrez des visuels authentiques et festifs enrichis par la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour ajouter des éléments de fond dynamiques, prouvant l'efficacité de l'agent et inspirant confiance.
Générez une vidéo de mise à jour dynamique de 50 secondes sur le marché pour les propriétaires et investisseurs locaux, fournissant des informations concises et autoritaires sur les tendances actuelles de la structure immobilière ; assurez la clarté avec des sous-titres automatiques générés par HeyGen, rendant les données complexes accessibles et encourageant un engagement immédiat sur les plateformes de médias sociaux.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Structure Immobilière

Créez facilement des vidéos immobilières professionnelles et époustouflantes. Nos outils intuitifs vous aident à créer des annonces immobilières engageantes qui captent l'attention et suscitent l'intérêt.

Step 1
Choisissez un Modèle de Vidéo Immobilière
Commencez par sélectionner parmi notre large gamme de modèles de vidéos immobilières dans la bibliothèque 'Modèles & scènes' de HeyGen pour établir rapidement la base de votre vidéo.
Step 2
Ajoutez le Contenu de l'Annonce Immobilière
Utilisez notre éditeur vidéo intuitif pour télécharger vos images et clips vidéo de haute qualité, en intégrant des détails clés pour des annonces immobilières convaincantes.
Step 3
Générez des Narrations et Visuels Propulsés par AI
Améliorez vos vidéos immobilières avec des voix off professionnelles en utilisant la fonctionnalité 'Génération de voix off' de HeyGen, ou intégrez des visuels dynamiques pour créer des vidéos immobilières époustouflantes générées par AI.
Step 4
Exportez Vos Vidéos Immobilières
Finalisez votre projet en exportant vos vidéos immobilières soignées avec 'Redimensionnement & exportations de format', les rendant prêtes pour les réseaux sociaux ou votre site web pour mettre efficacement en valeur vos propriétés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Témoignages de Clients

Produisez des vidéos témoignages convaincantes de clients satisfaits pour renforcer la confiance et la crédibilité de votre entreprise immobilière.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos immobilières professionnelles ?

HeyGen simplifie la création de vidéos immobilières professionnelles générées par AI en utilisant des outils intuitifs et des modèles personnalisables. Notre créateur de vidéos immobilières vous permet de produire efficacement du contenu de haute qualité pour vos annonces immobilières.

Quelles options personnalisables sont disponibles pour les vidéos d'annonces immobilières ?

HeyGen propose des modèles personnalisables étendus pour vos vidéos d'annonces immobilières, y compris des options pour des expériences de visite virtuelle. Vous pouvez facilement adapter chaque aspect pour correspondre à votre marque et mettre en valeur les caractéristiques uniques de chaque propriété.

HeyGen peut-il intégrer des avatars AI dans mon contenu marketing immobilier ?

Oui, HeyGen vous permet d'intégrer sans effort des avatars AI réalistes dans votre contenu marketing immobilier. Utilisez notre capacité de texte à vidéo pour présenter des vidéos explicatives engageantes ou des messages personnalisés, renforçant votre connexion avec les acheteurs potentiels.

Existe-t-il des modèles adaptés à la création de contenu convaincant pour les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles spécialement conçus pour créer des vidéos immobilières convaincantes pour les réseaux sociaux. Produisez des vidéos témoignages clients percutantes ou des présentations dynamiques de propriétés pour améliorer votre stratégie de marketing vidéo.

