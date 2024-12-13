Créateur de Vidéos d'Organisation de Domaine : Visites de Propriétés Sans Effort

Les agents immobiliers peuvent captiver leur public cible avec des annonces de propriétés époustouflantes et des vidéos dynamiques mettant en vedette des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 45 secondes pour les personnes gérant des domaines complexes, démontrant comment un créateur de vidéos d'organisation de domaine simplifie le processus. Utilisez la conversion de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script et un avatar AI engageant pour présenter les principaux avantages, avec des sous-titres clairs pour garantir l'accessibilité, le tout dans un style visuel propre et informatif avec une bande sonore apaisante.
Exemple de Prompt 2
Vous cherchez à améliorer votre marketing sur les réseaux sociaux ? Créez un reel vibrant de 60 secondes pour les agents immobiliers, engageant votre public cible avec des coupes dynamiques, une musique de fond entraînante et des visuels convaincants issus de la bibliothèque de médias/soutien de stock de HeyGen. Assurez une portée optimale en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour une adaptation fluide sur diverses plateformes, adoptant un style visuel énergique et moderne pour mettre en valeur plusieurs annonces de propriétés.
Exemple de Prompt 3
Cette vidéo de 45 secondes vise à éduquer les professionnels de l'immobilier sur les fonctionnalités techniques avancées d'un Créateur de Vidéos Immobilières. Elle devrait présenter des fonctionnalités complexes à travers un avatar AI autoritaire, utilisant la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message clair et articulé dans un style visuel et audio sophistiqué, s'adressant directement aux équipes immobilières cherchant efficacité et production professionnelle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Organisation de Domaine

Simplifiez vos annonces de propriétés et améliorez votre marketing avec des vidéos professionnelles et engageantes conçues pour le succès immobilier.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Choisissez parmi une variété de "Modèles et scènes" professionnels optimisés pour les vidéos immobilières. Cela vous permet de structurer rapidement votre présentation et de commencer à mettre en valeur votre propriété.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur
Sélectionnez un "avatar AI" engageant pour agir en tant que présentateur virtuel, ajoutant une touche professionnelle et personnalisée à vos visites de propriétés.
3
Step 3
Ajoutez des Détails Essentiels
Ajoutez des détails clairs et concis sur votre domaine en utilisant du texte. Générez facilement des "sous-titres" pour mettre en avant les caractéristiques clés et garantir que votre message est accessible à tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Une fois finalisé, exportez votre vidéo en utilisant le "redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect" pour s'adapter parfaitement à diverses plateformes. Partagez vos "Vidéos Immobilières" soignées sur les réseaux sociaux pour une portée et un impact maximum.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Renforcez la Confiance avec des Témoignages de Clients

Produisez des vidéos authentiques alimentées par l'AI mettant en vedette des témoignages de clients satisfaits, renforçant la crédibilité et la confiance pour les professionnels et services immobiliers.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos immobilières captivantes pour les agents ?

HeyGen permet aux agents immobiliers de produire rapidement des vidéos immobilières professionnelles avec facilité. Utilisez une gamme de modèles vidéo personnalisables et notre éditeur vidéo en ligne intuitif par glisser-déposer pour créer un contenu engageant, en incorporant même des avatars AI pour une touche personnalisée.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos d'annonces de propriétés ?

HeyGen offre des fonctionnalités techniques robustes pour une personnalisation précise de vos vidéos d'annonces de propriétés. Vous pouvez inclure une musique de fond captivante, générer automatiquement des sous-titres pour l'accessibilité, et exploiter notre bibliothèque de médias complète pour des éléments de design professionnels.

Le Créateur de Vidéos Immobilières de HeyGen améliorera-t-il mon marketing sur les réseaux sociaux ?

Absolument, le Créateur de Vidéos Immobilières de HeyGen booste significativement votre stratégie de marketing sur les réseaux sociaux en permettant la création de contenu engageant. Créez des vidéos percutantes avec des avatars AI et des ratios d'aspect optimisés pour capturer votre public cible sur diverses plateformes.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils simplifier le processus de création de vidéos d'organisation de domaine ?

Oui, les avatars AI avancés de HeyGen simplifient considérablement le processus de création de vidéos d'organisation de domaine. Convertissez des scripts textuels en vidéos dynamiques avec des voix off réalistes, économisant ainsi un temps et des ressources significatifs par rapport à la production vidéo traditionnelle.

