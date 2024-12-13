Créateur de Vidéos d'Informations Immobilières : Créez du Contenu Immobilier Engagé

Les agents immobiliers peuvent facilement produire des visites de propriétés captivantes et des informations sur le marché pour les plateformes de médias sociaux en utilisant nos avatars AI.

398/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing immobilière de 45 secondes axée sur la fourniture d'informations cruciales sur le marché à la communauté locale et aux vendeurs potentiels. Présentez un style visuel propre et professionnel avec des graphiques basés sur des données, livré par un avatar AI autoritaire créé à l'aide de la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen, parlant directement à partir d'un script bien structuré transformé en vidéo à partir du texte.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes de visite de propriété pour les plateformes de médias sociaux, ciblant les abonnés avec une marque personnalisée et un style visuel moderne et énergique. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et assurez l'accessibilité en incluant des sous-titres qui mettent en évidence les points de vente clés.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo immobilière soignée de 50 secondes présentant un nouveau développement immobilier à un public en ligne plus large. La vidéo doit avoir un style visuel cinématographique et dynamique, mettant en valeur plusieurs angles et caractéristiques avec une bande sonore entraînante, et tirer parti du redimensionnement des ratios d'aspect et des exportations de HeyGen pour optimiser pour divers canaux de médias sociaux, en utilisant pleinement ses modèles de vidéo complets.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Informations Immobilières

Créez facilement des vidéos marketing immobilières captivantes et des visites de propriétés qui informent et engagent votre audience, boostant votre présence en ligne avec une technologie pilotée par l'AI.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles de vidéo conçus professionnellement pour les annonces de propriétés et les visites de maisons, fournissant une base solide pour vos vidéos immobilières.
2
Step 2
Personnalisez le Contenu
Ajoutez les détails spécifiques de votre propriété, des images de haute qualité et des clips vidéo pour personnaliser vos visites de propriétés. Utilisez la bibliothèque multimédia intégrée ou téléchargez vos propres ressources pour mettre en valeur chaque angle.
3
Step 3
Améliorez avec l'AI
Intégrez un avatar AI pour narrer les informations clés du marché ou mettre en avant les caractéristiques de la propriété, donnant vie à votre annonce avec une technologie avancée pilotée par l'AI pour une présentation dynamique.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos vidéos marketing immobilières convaincantes en les exportant dans divers ratios d'aspect, prêtes pour un partage fluide sur toutes les principales plateformes de médias sociaux pour atteindre des acheteurs potentiels.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès Immobilières

.

Mettez en avant des ventes immobilières réussies et l'expertise des agents avec des vidéos engageantes et personnalisées pilotées par l'AI pour des témoignages puissants et une marque forte.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos marketing immobilières ?

HeyGen utilise une technologie pilotée par l'AI pour permettre aux agents immobiliers de créer des vidéos marketing immobilières convaincantes. Ses modèles de vidéo et options de marque personnalisée facilitent la création de vidéos d'annonce professionnelles optimisées pour diverses plateformes de médias sociaux.

Quels types de vidéos immobilières puis-je générer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer facilement divers types de vidéos immobilières, y compris des visites de maisons engageantes, des visites de propriétés détaillées et des mises à jour d'informations sur le marché. Utilisez des avatars AI et une bibliothèque de stock complète pour donner vie à vos scripts avec des fonctionnalités de génération de voix off professionnelles.

HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonce pour les agents immobiliers ?

Absolument, HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos d'annonce pour les agents immobiliers en transformant directement les scripts en contenu vidéo. Ses fonctionnalités avancées de génération de voix off et de sous-titres automatisés réduisent significativement le besoin d'outils de montage vidéo complexes et d'efforts de post-production.

Puis-je maintenir ma marque personnalisée lors de la création de contenu avec le créateur de vidéos d'informations immobilières de HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes (logo, couleurs) pour garantir que vos productions avec le créateur de vidéos d'informations immobilières reflètent votre style unique. Vous pouvez facilement appliquer une marque personnalisée aux modèles de vidéo et ajuster le redimensionnement des ratios d'aspect pour divers canaux de distribution.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo