Créateur de Vidéos d'Informations Immobilières : Créez du Contenu Immobilier Engagé
Les agents immobiliers peuvent facilement produire des visites de propriétés captivantes et des informations sur le marché pour les plateformes de médias sociaux en utilisant nos avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo marketing immobilière de 45 secondes axée sur la fourniture d'informations cruciales sur le marché à la communauté locale et aux vendeurs potentiels. Présentez un style visuel propre et professionnel avec des graphiques basés sur des données, livré par un avatar AI autoritaire créé à l'aide de la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen, parlant directement à partir d'un script bien structuré transformé en vidéo à partir du texte.
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes de visite de propriété pour les plateformes de médias sociaux, ciblant les abonnés avec une marque personnalisée et un style visuel moderne et énergique. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et assurez l'accessibilité en incluant des sous-titres qui mettent en évidence les points de vente clés.
Générez une vidéo immobilière soignée de 50 secondes présentant un nouveau développement immobilier à un public en ligne plus large. La vidéo doit avoir un style visuel cinématographique et dynamique, mettant en valeur plusieurs angles et caractéristiques avec une bande sonore entraînante, et tirer parti du redimensionnement des ratios d'aspect et des exportations de HeyGen pour optimiser pour divers canaux de médias sociaux, en utilisant pleinement ses modèles de vidéo complets.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Immobilières Performantes.
Produisez rapidement des vidéos marketing immobilières convaincantes pour atteindre un public plus large et susciter l'intérêt pour les propriétés avec l'AI.
Générez du Contenu Engagé pour les Médias Sociaux.
Créez facilement des visites de maisons captivantes et des vidéos d'informations sur le marché pour les plateformes de médias sociaux afin d'engager les acheteurs potentiels.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos marketing immobilières ?
HeyGen utilise une technologie pilotée par l'AI pour permettre aux agents immobiliers de créer des vidéos marketing immobilières convaincantes. Ses modèles de vidéo et options de marque personnalisée facilitent la création de vidéos d'annonce professionnelles optimisées pour diverses plateformes de médias sociaux.
Quels types de vidéos immobilières puis-je générer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez générer facilement divers types de vidéos immobilières, y compris des visites de maisons engageantes, des visites de propriétés détaillées et des mises à jour d'informations sur le marché. Utilisez des avatars AI et une bibliothèque de stock complète pour donner vie à vos scripts avec des fonctionnalités de génération de voix off professionnelles.
HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonce pour les agents immobiliers ?
Absolument, HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos d'annonce pour les agents immobiliers en transformant directement les scripts en contenu vidéo. Ses fonctionnalités avancées de génération de voix off et de sous-titres automatisés réduisent significativement le besoin d'outils de montage vidéo complexes et d'efforts de post-production.
Puis-je maintenir ma marque personnalisée lors de la création de contenu avec le créateur de vidéos d'informations immobilières de HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes (logo, couleurs) pour garantir que vos productions avec le créateur de vidéos d'informations immobilières reflètent votre style unique. Vous pouvez facilement appliquer une marque personnalisée aux modèles de vidéo et ajuster le redimensionnement des ratios d'aspect pour divers canaux de distribution.