Créez une vidéo promotionnelle de 30 secondes captivante pour l'esport, conçue pour présenter nos nouveaux membres d'équipe à des sponsors potentiels et de nouveaux fans, en mettant en avant leurs personnalités et compétences uniques en jeu. Utilisez un style visuel très énergique avec des graphismes dynamiques et une bande sonore électronique entraînante, renforçant notre logo de jeu et notre identité de marque. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement une introduction d'équipe professionnelle et percutante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un montage de 45 secondes exaltant destiné à engager notre base de fans existante et nos abonnés sur les réseaux sociaux, en compilant les clips de jeu les plus spectaculaires de notre équipe et les actions décisives des tournois récents. Le style visuel et audio doit comporter des coupes rapides, des effets sonores épiques et une musique de fond entraînante, amplifiant l'excitation de chaque moment. Intégrez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une piste de commentaire excitante, dynamisant l'action et célébrant les succès de notre équipe.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo inspirante de 60 secondes mettant en lumière un joueur, destinée aux gamers en herbe et aux membres de notre communauté, explorant le parcours et l'esprit compétitif d'un de nos joueurs vedettes. Employez un style d'interview propre et professionnel, enrichi de séquences captivantes de gameplay et d'entraînement, accompagnées d'une narration claire et d'une musique de fond subtile et motivante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des textes à l'écran engageants ou même agir en tant qu'intervieweur virtuel, ajoutant une touche futuriste au récit.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo perspicace de 30 secondes expliquant une analyse stratégique cruciale après match pour les joueurs compétitifs et les fans analytiques, en disséquant un moment clé d'un match récent. La présentation visuelle doit être informative et claire, avec des superpositions de données et des graphismes stratégiques pour illustrer les tactiques clés, complétée par une voix off professionnelle et autoritaire. Assurez la clarté et l'accessibilité en intégrant les sous-titres/captions de HeyGen pour tout le contenu parlé, rendant l'information complexe facilement compréhensible.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Équipe d'Esport

Créez des vidéos promotionnelles et des moments forts époustouflants pour votre équipe avec des outils alimentés par l'IA et des modèles professionnels, conçus pour les créateurs de contenu.

1
Step 1
Choisissez un Modèle d'Esport
Sélectionnez parmi une large gamme de modèles de vidéos esport conçus professionnellement. Ceux-ci offrent un point de départ rapide et efficace pour les vidéos promotionnelles ou les moments forts de votre équipe, assurant un look cohérent et dynamique.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Ajoutez facilement votre logo de jeu, votre marque d'équipe et des clips de jeu de votre bibliothèque multimédia. Personnalisez le texte et les superpositions pour correspondre parfaitement à l'identité de marque de votre équipe.
3
Step 3
Améliorez avec une Voix AI
Élevez votre vidéo avec une narration engageante en utilisant des voix off AI. Générez des pistes vocales dynamiques pour captiver l'engagement du public, rendant votre vidéo esport plus percutante.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo esport peaufinée, exportez-la en haute définition. Optimisez pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect pour garantir que votre contenu soit superbe partout, de YouTube aux réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos de Motivation Inspirantes pour l'Équipe

Développez des vidéos de motivation puissantes pour rassembler votre équipe et votre base de fans, favorisant un esprit communautaire fort et stimulant le succès compétitif.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos promotionnelles captivantes pour l'esport ?

HeyGen permet aux créateurs de contenu de réaliser des vidéos promotionnelles dynamiques pour l'esport en utilisant des modèles alimentés par l'IA et des contrôles de marque personnalisables. Vous pouvez facilement intégrer votre logo de jeu et des effets visuels et audio pour élever l'identité de marque de votre équipe et engager votre public.

HeyGen propose-t-il des outils pour créer des intros et outros professionnels pour l'esport ?

Oui, HeyGen offre un créateur de vidéos pour l'esport robuste avec des modèles spécialisés pour des intros et outros époustouflants, parfaits pour votre chaîne de jeu. Vous pouvez les personnaliser avec des textes dynamiques et des superpositions pour mettre en valeur vos meilleurs clips de jeu et assurer l'engagement du public.

HeyGen peut-il simplifier le processus d'ajout de voix off et de sous-titres à mon contenu esport ?

Absolument. Les outils alimentés par l'IA de HeyGen simplifient votre flux de travail en générant des voix off AI de haute qualité à partir de scripts et en ajoutant automatiquement des sous-titres. Cela accélère considérablement la création de vidéos engageantes pour les réseaux sociaux de votre équipe d'esport.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans tout mon contenu vidéo esport ?

Les outils d'édition vidéo complets de HeyGen vous permettent de personnaliser chaque aspect de vos vidéos esport, des modèles aux éléments de marque spécifiques comme votre logo de jeu et les couleurs de votre équipe. Cela garantit une identité de marque cohérente dans tout votre contenu de jeu compétitif, améliorant la visibilité de l'équipe.

