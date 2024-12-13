Créez une vidéo promotionnelle de 30 secondes captivante pour l'esport, conçue pour présenter nos nouveaux membres d'équipe à des sponsors potentiels et de nouveaux fans, en mettant en avant leurs personnalités et compétences uniques en jeu. Utilisez un style visuel très énergique avec des graphismes dynamiques et une bande sonore électronique entraînante, renforçant notre logo de jeu et notre identité de marque. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement une introduction d'équipe professionnelle et percutante.

