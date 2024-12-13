Créez une vidéo promo de 30 secondes exaltante pour les équipes de jeux compétitifs et les organisateurs de tournois. Le style visuel doit être un montage à haute intensité de moments forts de gameplay, avec des coupes dynamiques, des graphismes animés flashy aux teintes néon, et une bande sonore intense et captivante. La narration audio utilisera la "Génération de voix off" de HeyGen pour offrir une voix off puissante et professionnelle annonçant l'événement à venir ou la domination de l'équipe, créant immédiatement du battage et de l'excitation.

