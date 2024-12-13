Créateur de vidéos tutoriels ESL : Créez des leçons engageantes

Concevez des tutoriels vidéo ESL engageants en quelques minutes. Choisissez parmi divers modèles vidéo et personnalisez votre contenu avec les modèles et scènes étendus de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo tutorielle soignée de 60 secondes destinée aux étudiants ESL intermédiaires, expliquant des règles complexes de grammaire anglaise à l'aide d'un "créateur de vidéos tutoriels AI". Le style visuel et audio doit être propre, professionnel et informatif, avec du texte à l'écran et des exemples. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter la leçon de manière autoritaire, rendant le contenu plus engageant et digne de confiance.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les jeunes adultes apprenant l'anglais, axée sur l'introduction de nouveau vocabulaire lié au voyage, conçue par un "créateur de vidéos tutoriels". Cette vidéo rapide et visuellement stimulante doit utiliser des animations ludiques et une musique de fond énergique. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement une leçon de vocabulaire excitante et mémorable.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo captivante de 90 secondes pour les apprenants ESL avancés, explorant des phrases culturelles courantes et leur usage approprié, démontrant la puissance d'une "plateforme de création vidéo AI". Le style visuel doit être diversifié et riche culturellement, soutenu par un ton audio chaleureux et accueillant avec des prononciations authentiques. Mettez en avant la génération de voix off de HeyGen pour assurer une livraison parfaite pour des explications nuancées de la langue.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos tutoriels ESL

Créez facilement des vidéos tutoriels ESL engageantes avec des présentateurs AI, des visuels dynamiques et des voix off multilingues, rendant l'apprentissage accessible à tous.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par écrire ou coller votre script de leçon. La capacité de texte à vidéo de notre plateforme convertit votre contenu écrit en une voix off naturelle, formant la base de votre tutoriel ESL.
2
Step 2
Sélectionnez les présentateurs et les visuels
Améliorez l'engagement en choisissant parmi divers avatars AI pour présenter votre leçon. Ajoutez facilement des médias de stock pertinents ou téléchargez vos propres visuels pour enrichir l'expérience d'apprentissage.
3
Step 3
Ajoutez des voix off multilingues et des sous-titres
Assurez une portée mondiale et une accessibilité en utilisant notre génération avancée de voix off pour un audio multilingue. Complétez avec des sous-titres précis pour soutenir tous les apprenants ESL.
4
Step 4
Exportez votre tutoriel de haute qualité
Une fois votre vidéo tutorielle ESL terminée, utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de format pour rendre votre vidéo dans le format parfait, prête à être partagée avec des étudiants du monde entier.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du contenu ESL court et engageant

.

Générez rapidement des leçons vidéo captivantes et des clips promotionnels pour l'éducation ESL sur les plateformes de médias sociaux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos tutoriels engageantes ?

HeyGen est une plateforme de création vidéo AI qui vous permet de créer des vidéos tutoriels professionnelles en utilisant des présentateurs AI et une large gamme de modèles vidéo personnalisables. Vous pouvez facilement télécharger des éléments de marque et exploiter la bibliothèque de médias gratuits pour une vidéo vraiment unique.

Puis-je utiliser HeyGen pour créer des vidéos tutoriels ESL multilingues ?

Absolument. HeyGen prend en charge les voix off AI multilingues et le doublage AI, ce qui en fait un excellent créateur de vidéos tutoriels ESL. Notre large gamme de langues de synthèse vocale garantit que vos leçons atteignent un public mondial.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un créateur de vidéos tutoriels AI intuitif ?

HeyGen propose une interface intuitive de glisser-déposer, facilitant la création de vidéos tutoriels pour quiconque, sans expérience préalable en montage. Nos éditeurs vidéo AI simplifient le processus de production, vous permettant de vous concentrer sur le contenu plutôt que sur un logiciel complexe.

Comment HeyGen maintient-il la cohérence de la marque dans mes vidéos tutoriels ?

HeyGen vous permet de télécharger des éléments de marque, y compris des logos et des palettes de couleurs spécifiques, pour maintenir une identité de marque cohérente dans toutes vos vidéos tutoriels. Cette capacité vous aide à produire du contenu soigné et conforme à votre marque sans effort.

