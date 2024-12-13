Générateur de vidéos de formation ESG : Créez un contenu ESG engageant
Simplifiez rapidement les sujets complexes de durabilité avec des vidéos professionnelles, en utilisant des avatars AI pour un contenu engageant qui améliore la rétention des connaissances.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de durabilité concise de 60 secondes pour les cadres et les parties prenantes clés, présentant les dernières initiatives environnementales de votre entreprise. Le style visuel doit être informatif et attrayant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour présenter les données et simplifier les sujets complexes de durabilité.
Créez une vidéo de communication interne de 120 secondes ciblant les nouvelles recrues et les équipes mondiales, les introduisant aux pratiques ESG fondamentales et à leur impact quotidien. La vidéo doit adopter un style visuel accessible et encourageant, employant les voix off multilingues et sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et des vidéos professionnelles pour un public diversifié.
Concevez un module de micro-apprentissage de 45 secondes sous forme de vidéo de présentation ESG pour les chefs de département, axé sur une nouvelle norme de conformité spécifique. Cette vidéo de formation nécessite un style visuel dynamique et percutant avec des exemples, générée efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour fournir des mises à jour critiques et favoriser la communication d'entreprise.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Développez facilement vos programmes de formation ESG à l'échelle mondiale avec des cours vidéo AI multilingues, assurant une compréhension et une conformité plus larges au sein de votre organisation.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation avec AI.
Améliorez la rétention des connaissances et l'engagement pour la formation ESG en utilisant des vidéos alimentées par AI avec des avatars AI professionnels et un contenu dynamique.
Questions Fréquemment Posées
Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que générateur de vidéos de formation ESG ?
HeyGen est un générateur de vidéos de formation ESG efficace car il simplifie la création de contenu engageant et de modules de micro-apprentissage. Notre Générateur de Vidéos AI aide à traduire des sujets complexes de durabilité en vidéos claires et professionnelles qui améliorent la rétention des connaissances.
Quelles capacités AI offre HeyGen pour créer du contenu de durabilité ?
HeyGen propose des capacités AI avancées, y compris des avatars AI réalistes et un puissant Générateur de Texte en Vidéo, pour produire des vidéos professionnelles. Vous pouvez également intégrer des voix off multilingues et des scènes personnalisables pour communiquer efficacement vos messages environnementaux.
HeyGen peut-il aider à la communication d'entreprise plus large pour les initiatives de durabilité ?
Absolument. HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour améliorer la communication d'entreprise autour des initiatives de durabilité et du reporting ESG. Créez des vidéos professionnelles avec un contenu engageant pour informer et connecter efficacement votre audience mondiale et vos parties prenantes.
Comment HeyGen aide-t-il à produire des vidéos explicatives de durabilité efficaces ?
HeyGen sert de puissant Générateur de Vidéos Explicatives de Durabilité, réduisant considérablement le temps et les ressources traditionnellement nécessaires à la production vidéo. Utilisez nos divers modèles de vidéos et outils alimentés par AI pour transformer rapidement des scripts en vidéos professionnelles qui clarifient les concepts complexes d'impact environnemental.