Générateur de vidéos de formation ESG : Créez un contenu ESG engageant

Simplifiez rapidement les sujets complexes de durabilité avec des vidéos professionnelles, en utilisant des avatars AI pour un contenu engageant qui améliore la rétention des connaissances.

Produisez un module générateur de vidéo de formation ESG de 90 secondes destiné aux employés d'entreprise, détaillant l'importance de la durabilité dans les opérations commerciales. Ce module doit présenter un style visuel professionnel et clair, utilisant les avatars AI de HeyGen pour transmettre des informations clés avec un contenu engageant, garantissant une haute rétention des connaissances sur les principes fondamentaux du reporting ESG.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de durabilité concise de 60 secondes pour les cadres et les parties prenantes clés, présentant les dernières initiatives environnementales de votre entreprise. Le style visuel doit être informatif et attrayant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour présenter les données et simplifier les sujets complexes de durabilité.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de communication interne de 120 secondes ciblant les nouvelles recrues et les équipes mondiales, les introduisant aux pratiques ESG fondamentales et à leur impact quotidien. La vidéo doit adopter un style visuel accessible et encourageant, employant les voix off multilingues et sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et des vidéos professionnelles pour un public diversifié.
Exemple de Prompt 3
Concevez un module de micro-apprentissage de 45 secondes sous forme de vidéo de présentation ESG pour les chefs de département, axé sur une nouvelle norme de conformité spécifique. Cette vidéo de formation nécessite un style visuel dynamique et percutant avec des exemples, générée efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour fournir des mises à jour critiques et favoriser la communication d'entreprise.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation ESG

Créez rapidement des vidéos de formation ESG engageantes et informatives avec AI, rationalisant votre communication d'entreprise et améliorant la rétention des connaissances.

1
Step 1
Collez votre script
Collez votre script préparé directement dans le générateur de vidéos de formation ESG pour commencer à transformer votre texte en contenu visuel dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et transmettre efficacement votre message de formation ESG.
3
Step 3
Générez des voix off multilingues
Utilisez la génération avancée de voix off pour ajouter une narration naturelle dans plusieurs langues, rendant votre formation ESG accessible à l'échelle mondiale.
4
Step 4
Appliquez le branding et exportez
Appliquez le branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, puis exportez votre vidéo de formation ESG professionnelle pour distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

.

Produisez rapidement des modules de micro-apprentissage professionnels et engageants et des vidéos explicatives pour la sensibilisation ESG et la communication d'entreprise avec rapidité et facilité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que générateur de vidéos de formation ESG ?

HeyGen est un générateur de vidéos de formation ESG efficace car il simplifie la création de contenu engageant et de modules de micro-apprentissage. Notre Générateur de Vidéos AI aide à traduire des sujets complexes de durabilité en vidéos claires et professionnelles qui améliorent la rétention des connaissances.

Quelles capacités AI offre HeyGen pour créer du contenu de durabilité ?

HeyGen propose des capacités AI avancées, y compris des avatars AI réalistes et un puissant Générateur de Texte en Vidéo, pour produire des vidéos professionnelles. Vous pouvez également intégrer des voix off multilingues et des scènes personnalisables pour communiquer efficacement vos messages environnementaux.

HeyGen peut-il aider à la communication d'entreprise plus large pour les initiatives de durabilité ?

Absolument. HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour améliorer la communication d'entreprise autour des initiatives de durabilité et du reporting ESG. Créez des vidéos professionnelles avec un contenu engageant pour informer et connecter efficacement votre audience mondiale et vos parties prenantes.

Comment HeyGen aide-t-il à produire des vidéos explicatives de durabilité efficaces ?

HeyGen sert de puissant Générateur de Vidéos Explicatives de Durabilité, réduisant considérablement le temps et les ressources traditionnellement nécessaires à la production vidéo. Utilisez nos divers modèles de vidéos et outils alimentés par AI pour transformer rapidement des scripts en vidéos professionnelles qui clarifient les concepts complexes d'impact environnemental.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo