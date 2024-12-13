Créateur de vidéos de rapport ESG : Simplifiez votre histoire de durabilité

Créez facilement des vidéos de rapport ESG convaincantes avec des avatars AI, transformant des données complexes en histoires visuelles percutantes pour un engagement maximal.

Produisez une vidéo convaincante de 60 secondes sur le rapport de durabilité d'entreprise à destination des investisseurs et des parties prenantes clés, mettant en avant les dernières réalisations environnementales de votre entreprise. Le style visuel doit être professionnel et axé sur les données, en utilisant des graphiques et des diagrammes animés, complétés par une voix off claire et autoritaire générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour simplifier efficacement les données complexes.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo inspirante de 30 secondes sur la durabilité à destination des employés et du grand public, illustrant une initiative spécifique ayant un impact environnemental ou social positif. Utilisez des visuels dynamiques et motivants qui transmettent un véritable progrès, créés efficacement en exploitant la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour transformer votre récit en vidéos engageantes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo concise de 45 secondes sur le rapport ESG pour la direction et les responsables de la conformité, expliquant les nouvelles mesures de conformité réglementaire. Mettez en avant un avatar AI professionnel présentant les informations clés sur fond de statistiques pertinentes de l'industrie, en assurant clarté et accessibilité avec les sous-titres de HeyGen, essentiels pour des vidéos de rapport ESG complètes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle conviviale de 60 secondes pour un outil de création de vidéos de rapport ESG, mettant en avant sa facilité d'utilisation pour les petites et moyennes entreprises. L'esthétique visuelle doit être épurée et pédagogique, démontrant l'application pratique des modèles et scènes de HeyGen pour créer un contenu soigné, rendant les solutions professionnelles de création de vidéos de rapport ESG accessibles à tous.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de rapport ESG

Transformez facilement des rapports de durabilité d'entreprise complexes en vidéos engageantes avec l'AI, rendant vos données ESG claires et percutantes pour toutes les parties prenantes.

1
Step 1
Créez votre script vidéo ESG
Commencez par saisir vos données ou votre script de rapport ESG. Utilisez notre fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour convertir efficacement vos messages clés en un récit vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un avatar AI et une voix
Choisissez parmi une gamme d'avatars AI pour représenter votre marque et sélectionnez un acteur vocal AI pour des voix off claires et automatiques qui donnent vie à vos récits de durabilité.
3
Step 3
Personnalisez et peaufinez votre rapport
Appliquez vos contrôles de marque pour intégrer les logos et couleurs de l'entreprise. Améliorez votre message avec une visualisation dynamique des données et assurez l'accessibilité avec notre générateur de sous-titres.
4
Step 4
Exportez votre vidéo engageante
Finalisez vos vidéos de qualité professionnelle, en effectuant les redimensionnements d'aspect nécessaires. Générez vos vidéos engageantes prêtes à être partagées sur toutes vos plateformes pour renforcer la transparence et la communication.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant les initiatives de durabilité d'entreprise

Mettez en lumière les efforts environnementaux, sociaux et de gouvernance de votre entreprise avec des vidéos AI professionnelles pour renforcer la confiance et démontrer l'impact.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de rapport de durabilité d'entreprise ?

Le Créateur de Vidéos de Durabilité AI de HeyGen permet aux organisations de transformer des rapports statiques en vidéos dynamiques et engageantes. Profitez de modèles préconçus professionnels et d'une narration visuelle puissante pour communiquer efficacement vos rapports de durabilité, améliorant l'image de votre marque.

HeyGen peut-il simplifier des données ESG complexes en visuels percutants ?

Absolument. HeyGen utilise des capacités AI avancées, y compris des avatars AI et la transformation de texte en vidéo, pour simplifier des données ESG complexes en récits clairs et convaincants. Cela permet une visualisation des données puissante qui rend vos initiatives de durabilité accessibles et percutantes.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de rapport ESG efficace ?

HeyGen est une solution sans code efficace pour créer des vidéos de rapport ESG, réduisant considérablement le temps de production. Sa fonctionnalité de transformation de texte en vidéo, couplée à un acteur vocal AI et un générateur de sous-titres, permet la création rapide de vidéos de qualité professionnelle en utilisant des modèles préconçus intuitifs.

Comment les avatars AI améliorent-ils les vidéos de durabilité créées avec HeyGen ?

Les avatars AI dans HeyGen apportent une touche humaine à vos vidéos de durabilité, améliorant l'engagement et la narration visuelle. Ils peuvent transmettre votre communication de durabilité d'entreprise de manière professionnelle dans plusieurs langues, faisant résonner vos messages à l'échelle mondiale.

