Générateur de Vidéos de Reporting ESG pour des Histoires de Durabilité Puissantes

Renforcez l'engagement des parties prenantes et la transparence dans vos rapports de durabilité avec des avatars AI réalistes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation interne de 2 minutes pour les employés et les départements de formation interne, mettant en avant les nouvelles initiatives de durabilité de l'entreprise. Le style visuel et audio doit être engageant et instructif, utilisant un ton positif pour expliquer des sujets complexes. Cette vidéo doit utiliser les modèles vidéo étendus de HeyGen et la génération précise de voix off pour assurer une cohérence du message à travers les différents départements, favorisant un engagement plus fort des parties prenantes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo percutante de 60 secondes pour les organisations environnementales et les défenseurs de la durabilité, axée sur la sensibilisation au changement climatique avec des visualisations de données convaincantes. Le style visuel doit être dynamique et inspirant, avec des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, complétées par une bande sonore inspirante et des sous-titres clairs pour maximiser l'accessibilité et la résonance émotionnelle pour un large public.
Exemple de Prompt 3
Concevez un contenu concis de 45 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux équipes marketing et aux communications d'entreprise, mettant en avant l'engagement d'une entreprise envers la communication et la transparence ESG. Cette vidéo nécessite un style visuel moderne et partageable avec des contrôles de marque solides pour refléter l'identité de l'entreprise, et doit tirer parti de la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats d'aspect de HeyGen pour optimiser les différentes plateformes sociales, assurant une portée et un engagement maximum.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Reporting ESG

Transformez sans effort des données ESG complexes en vidéos engageantes qui résonnent avec les parties prenantes, renforçant la transparence et la confiance.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre récit de rapport ESG. Notre plateforme utilise votre texte pour générer automatiquement du contenu vidéo, simplifiant votre production avec des capacités de transformation de texte en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre message en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter vos initiatives de durabilité d'entreprise.
3
Step 3
Appliquez la Marque & l'Accessibilité
Intégrez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant des contrôles de marque complets. Ajoutez des sous-titres et des légendes pour garantir que votre vidéo ESG est accessible à toutes les parties prenantes.
4
Step 4
Exportez Votre Rapport
Une fois votre vidéo terminée, y compris la génération de voix off professionnelle, exportez votre rapport ESG final dans divers formats prêts pour l'engagement et la distribution des parties prenantes.

Cas d'Utilisation

Présentez l'impact et les initiatives de durabilité

Communiquez efficacement les réalisations ESG de votre entreprise et les initiatives de durabilité à travers des vidéos d'entreprise générées par AI convaincantes pour toutes les parties prenantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de reporting ESG en utilisant l'AI ?

HeyGen simplifie la génération de vidéos de reporting ESG en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de transformation de texte en vidéo. Les utilisateurs peuvent transformer des scripts en vidéos engageantes, avec une génération de voix off professionnelle et des sous-titres et légendes générés automatiquement, assurant une communication complète des initiatives de durabilité.

HeyGen peut-il simplifier la production de vidéos de durabilité d'entreprise ?

Absolument. HeyGen offre une plateforme de génération de vidéos de bout en bout, permettant la création rapide de vidéos de durabilité d'entreprise grâce à des modèles vidéo faciles à utiliser et une création vidéo native aux invites. Cette approche aide à automatiser les flux de travail et à produire du contenu de haute qualité efficacement pour divers intervenants.

Quels contrôles de marque sont disponibles pour mes vidéos de communication ESG ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer le logo de votre entreprise, ses couleurs et des éléments visuels spécifiques dans vos vidéos de communication ESG. Cela assure une cohérence à travers tout votre contenu sur les réseaux sociaux et vos communications internes, renforçant l'engagement des parties prenantes.

Comment les avatars AI et la visualisation de données peuvent-ils améliorer les divulgations ESG ?

Les avatars AI de HeyGen peuvent présenter efficacement des informations complexes, rendant vos divulgations ESG plus accessibles et engageantes. Couplé avec des capacités de visualisation de données, cela améliore la transparence et la clarté dans vos rapports de durabilité, permettant de communiquer des insights basés sur les données de manière dynamique.

