Créateur de Vidéos pour l'Excellence Ergonomique en Santé & Sécurité
Simplifiez la formation des employés et promouvez la santé au travail sans effort avec des avatars AI dynamiques.
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes destinée aux nouveaux employés et aux responsables de la sécurité au travail, détaillant la posture correcte et l'installation du poste de travail pour une ergonomie optimale, contribuant ainsi à la formation des employés. La vidéo doit adopter un style visuel amical et informatif avec du texte à l'écran renforçant les points clés, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour démontrer les actions et en incorporant des sous-titres pour l'accessibilité, garantissant une compréhension complète au sein d'équipes diversifiées.
Produisez un guide complet de 2 minutes pour les agents de sécurité et les chefs d'équipe sur la mise en œuvre de protocoles de sécurité spécifiques au travail pour minimiser les risques de prévention des blessures. Cette vidéo doit adopter une approche visuelle méticuleuse, étape par étape, intégrant peut-être des diagrammes animés et des exemples concrets de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. Une voix calme et autoritaire doit guider les spectateurs à travers chaque protocole, exploitant efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour maintenir une image de marque cohérente et professionnelle.
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes à destination des professionnels du marketing et des propriétaires d'entreprise, montrant la facilité avec laquelle HeyGen peut créer une série de vidéos sur le bien-être ergonomique. Le style visuel doit être moderne et énergique, avec des coupes rapides entre divers environnements de bureau et une musique de fond entraînante, utilisant les avatars AI de HeyGen pour représenter divers rôles. La vidéo doit démontrer la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen, soulignant à quel point le contenu peut être facilement adapté pour différentes plateformes.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Améliorez l'Engagement dans la Formation Ergonomique.
Stimulez une participation et une rétention plus élevées dans les formations essentielles sur l'ergonomie au travail.
Élargissez les Programmes de Bien-être Ergonomique.
Produisez et distribuez efficacement des cours complets de bien-être ergonomique à un plus large public d'employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la production vidéo grâce à l'AI ?
HeyGen transforme le texte en vidéos soignées grâce à son créateur de vidéos AI avancé. Il vous suffit d'entrer votre script, et le système de génération vidéo de bout en bout de HeyGen créera un contenu professionnel avec des avatars AI et des voix off, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de production.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding vidéo ?
HeyGen propose des contrôles de branding étendus, vous permettant d'incorporer facilement votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos. Vous pouvez également exploiter divers modèles et scènes et utiliser le redimensionnement et l'exportation des formats d'image pour adapter le contenu à différentes plateformes.
Puis-je créer des avatars AI et des voix off réalistes avec HeyGen ?
Oui, HeyGen permet la création d'avatars AI très réalistes pour présenter votre message avec authenticité. Associé à une génération de voix off avancée et des sous-titres automatiques, HeyGen garantit que votre contenu vidéo est engageant et accessible à un large public.
Quelle est l'efficacité du processus de texte à vidéo de HeyGen ?
HeyGen simplifie la création vidéo grâce à sa capacité efficace de texte à vidéo à partir de script. En exploitant la création vidéo native de prompts, notre créateur de vidéos AI transforme rapidement vos idées en contenu visuel de haute qualité, économisant ainsi considérablement du temps et des ressources par rapport aux méthodes traditionnelles.