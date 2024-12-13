Votre Générateur de Vidéos Tutoriels d'Équipement pour des Guides Faciles

Créez facilement des vidéos explicatives et simplifiez la formation en utilisant notre fonction texte-en-vidéo à partir du script.

Créez une vidéo tutorielle de 60 secondes sur l'installation rapide d'une nouvelle machine à expresso domestique, spécialement pour les nouveaux propriétaires. Le style visuel doit être lumineux, propre et accueillant, avec des plans rapprochés de chaque composant, complétés par une voix off amicale et professionnelle. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les étapes et assurer une communication claire avec la génération de voix off.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 45 secondes traitant des solutions courantes pour un thermostat intelligent, destinée aux propriétaires rencontrant de légers problèmes techniques. Cette vidéo doit comporter des visuels clairs et directs avec des étapes annotées et une voix off calme et informative, enrichie de sous-titres pour faciliter la compréhension. Exploitez la fonction Texte-en-vidéo à partir du script pour générer efficacement la narration à partir d'un guide détaillé.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une démonstration de 90 secondes d'un créateur de vidéos produit détaillant le fonctionnement sécurisé et les caractéristiques clés d'une perceuse à colonne compacte, destinée aux amateurs de bricolage et aux nouveaux stagiaires en atelier. Le style visuel doit être détaillé avec plusieurs angles et des superpositions de texte claires à l'écran, soutenu par une voix off sérieuse mais accessible. Intégrez la riche bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des séquences B-roll et utilisez divers modèles et scènes pour structurer efficacement le tutoriel.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 30 secondes offrant un conseil rapide de maintenance pour prolonger la durée de vie d'un batteur sur socle, destinée aux cuisiniers amateurs recherchant des conseils pratiques. L'esthétique visuelle doit être chaleureuse et accueillante, utilisant potentiellement un écran partagé ou un style infographique, accompagné d'une voix off joyeuse et concise. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour un présentateur cohérent et assurez-vous que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Tutoriels d'Équipement

Créez sans effort des vidéos explicatives claires et engageantes pour simplifier la formation et améliorer la compréhension des produits pour tout équipement.

1
Step 1
Créez Votre Script
Développez votre contenu pédagogique, puis utilisez notre fonction texte-en-vidéo à partir du script pour générer instantanément une voix off professionnelle et des scènes vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une large gamme d'avatars AI pour présenter votre tutoriel d'équipement, rendant vos explications claires et engageantes sans avoir besoin de présentateurs humains.
3
Step 3
Appliquez le Branding & le Style
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque (logo, couleurs), assurant que votre tutoriel s'aligne parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez & Partagez
Finalisez votre tutoriel en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour préparer votre vidéo à un partage fluide sur toutes les plateformes et appareils.

Cas d'Utilisation

Extraits de Tutoriels Rapides pour les Réseaux Sociaux

Transformez rapidement de longs tutoriels d'équipement en clips vidéo concis et engageants, idéaux pour le partage sur les réseaux sociaux et les conseils rapides.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pédagogiques ?

HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos AI intuitif, permettant aux utilisateurs de transformer efficacement des scripts en vidéos pédagogiques professionnelles. Ses fonctionnalités, comme un éditeur glisser-déposer et des modèles vidéo prêts à l'emploi, aident à simplifier considérablement la création de formations.

Puis-je générer une vidéo tutorielle d'équipement en utilisant uniquement du texte et un avatar AI ?

Absolument. Avec HeyGen, vous pouvez exploiter la fonction texte-en-vidéo à partir du script pour générer des vidéos tutoriels d'équipement captivantes. Il vous suffit d'entrer votre script, de sélectionner un avatar AI, et HeyGen produira une vidéo professionnelle avec voix off générée par AI et sous-titres automatiques.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos produit ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour personnaliser les vidéos produit, y compris une riche bibliothèque de médias pour les visuels et des contrôles de marque pour maintenir l'esthétique de votre entreprise. Vous pouvez facilement sélectionner des visuels, appliquer votre marque et affiner le contenu à l'aide de l'éditeur vidéo pour créer des présentations de produits percutantes.

À quelle vitesse puis-je créer, éditer et partager des vidéos explicatives de haute qualité avec HeyGen ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer, éditer, exporter et partager rapidement des vidéos explicatives de haute qualité. La plateforme rationalise l'ensemble du processus, de la création de votre script à la finalisation de la vidéo avec des fonctionnalités comme le redimensionnement du rapport d'aspect pour diverses plateformes, garantissant une documentation vidéo efficace.

