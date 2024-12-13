Créateur de Vidéos de Formation sur l'Équipement : Créez des Tutoriels Engagés Rapidement

Créez facilement des vidéos de formation professionnelles avec des avatars AI pour améliorer l'intégration des employés et le partage des connaissances.

Créez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour les nouveaux employés d'usine, démontrant l'utilisation sûre et correcte de nos dernières machines industrielles, en utilisant les avatars AI de HeyGen comme présentateurs clairs et en utilisant des modèles et des scènes professionnels pour un aspect cohérent. La vidéo doit avoir un style visuel clair et étape par étape avec une voix off AI confiante pour assurer une intégration efficace des employés grâce à ce créateur de vidéos de formation sur l'utilisation de cet équipement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle technique de 2 minutes destinée aux techniciens de terrain expérimentés, illustrant comment diagnostiquer et résoudre une erreur courante du système électrique sur un équipement spécialisé. Le style visuel doit comporter des démonstrations précises et en gros plan de chaque étape, augmentées par des sous-titres détaillés pour les termes techniques complexes, et soutenues par des médias de stock pertinents de la bibliothèque multimédia, en faisant une vidéo de formation technique inestimable.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de création de contenu engageante de 60 secondes pour les utilisateurs actuels de l'équipement, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité d'efficacité ou une meilleure pratique de maintenance avancée. La vidéo doit être dynamique et informative, construite efficacement à partir de texte en vidéo à partir d'un script, et conçue pour un redimensionnement et des exportations faciles des rapports d'aspect pour partager sans effort des connaissances clés sur diverses plateformes de communication interne.
Exemple de Prompt 3
Créez un rappel rapide de sécurité de 30 secondes pour tous les opérateurs d'équipement, en se concentrant sur les vérifications pré-opérationnelles critiques quotidiennes avant de commencer leur quart de travail. Le style visuel doit être percutant avec des coupes rapides et des indices visuels clairs, en utilisant divers médias de stock de la bibliothèque multimédia pour mettre en évidence les dangers potentiels, et comportant une voix off directe et autoritaire générée par la génération de voix off pour créer efficacement des vidéos de formation pour les procédures de sécurité essentielles.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation sur l'Équipement

Créez facilement des vidéos de formation sur l'équipement professionnelles et engageantes qui améliorent l'intégration des employés et favorisent le partage efficace des connaissances au sein de votre organisation.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles préconçus pour configurer rapidement la structure de votre vidéo, ou commencez avec une toile vierge pour construire votre projet à partir de zéro.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Saisissez votre script et améliorez votre vidéo avec des médias de haute qualité. Incorporez des avatars AI réalistes pour présenter vos instructions, rendant les informations complexes plus faciles à comprendre pour votre public.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Exploitez des voix off AI avancées pour narrer votre matériel de formation. Choisissez parmi des voix et des langues diverses pour offrir un audio clair, cohérent et professionnel pour vos vidéos de formation technique.
4
Step 4
Produisez Votre Vidéo
Examinez votre vidéo de formation complète, en effectuant les ajustements finaux. Ensuite, exportez vos vidéos de formation polies, prêtes à être utilisées immédiatement pour l'intégration des employés ou les tutoriels techniques.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez la Formation Technique

Expliquez facilement les opérations complexes de l'équipement et les procédures techniques à travers des vidéos de formation claires générées par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation engageantes ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI et des voix off AI. Utilisez nos modèles personnalisables pour produire rapidement du contenu de qualité professionnelle pour l'intégration des employés ou le partage des connaissances.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour assurer la cohérence de la marque dans les vidéos de formation ?

HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise directement dans vos vidéos de formation. Cela garantit que chaque tutoriel technique ou vidéo de formation sur l'équipement s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque, aidant à préserver l'intégrité visuelle de votre marque.

HeyGen peut-il simplifier le processus de production vidéo pour des tutoriels techniques complexes ?

Absolument, HeyGen simplifie la production vidéo pour les tutoriels techniques grâce à des fonctionnalités comme la conversion de texte en vidéo à partir d'un script et la génération de voix off AI. Vous pouvez également ajouter des sous-titres et des légendes, et redimensionner facilement vos vidéos pour diverses plateformes, rendant le partage des connaissances plus accessible.

Comment les avatars AI et les modèles améliorent-ils les capacités du créateur de vidéos de formation sur l'équipement ?

Les avatars AI de HeyGen offrent une présence à l'écran cohérente et professionnelle pour vos vidéos de formation sur l'équipement sans avoir besoin de caméras ou d'acteurs. Associés à des modèles préconçus, vous pouvez produire rapidement du contenu instructif de haute qualité, faisant de HeyGen un créateur de vidéos de formation sur l'équipement efficace.

