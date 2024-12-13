Créez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour les nouveaux employés d'usine, démontrant l'utilisation sûre et correcte de nos dernières machines industrielles, en utilisant les avatars AI de HeyGen comme présentateurs clairs et en utilisant des modèles et des scènes professionnels pour un aspect cohérent. La vidéo doit avoir un style visuel clair et étape par étape avec une voix off AI confiante pour assurer une intégration efficace des employés grâce à ce créateur de vidéos de formation sur l'utilisation de cet équipement.

