Améliorez l'Efficacité avec Notre Créateur de Vidéos d'Intégration d'Équipement
Créez facilement des vidéos de formation professionnelles et des guides utilisateur étape par étape avec une voix off générée par l'IA.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'intégration de 45 secondes destinée aux départements RH, mettant en avant les avantages d'une formation simplifiée pour les nouvelles recrues. Cette vidéo nécessite un style visuel engageant et amical, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour un aspect professionnel, rendant le processus de création de vidéos d'intégration intuitif et visuellement attrayant.
Développez une vidéo de formation de 60 secondes pour le personnel existant ayant besoin d'une remise à niveau sur les protocoles de sécurité mis à jour. La vidéo doit maintenir un style visuel détaillé et informatif, en veillant à ce que toutes les instructions clés soient clairement transmises. Implémentez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer la compréhension, fournissant un contenu vidéo professionnel accessible à tous.
Imaginez une vidéo tutorielle de 30 secondes pour les utilisateurs finaux apprenant un nouveau produit logiciel, en se concentrant sur une fonctionnalité spécifique. Cette vidéo doit présenter une approche visuelle moderne et étape par étape, en utilisant les avatars IA de HeyGen pour démontrer les actions de manière fluide et créer une documentation vidéo générée par l'IA convaincante qui guide efficacement les utilisateurs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée et l'Efficacité de la Formation.
Développez et distribuez rapidement une gamme plus large de matériels d'intégration et de formation à un personnel mondial.
Améliorer l'Engagement lors de l'Intégration.
Améliorez l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances pour le fonctionnement de l'équipement grâce à un contenu vidéo dynamique alimenté par l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos d'intégration des employés et de contenu de formation ?
HeyGen vous permet de générer automatiquement des vidéos pour l'intégration des employés et la formation, en utilisant des modèles personnalisables et une voix off générée par l'IA. Cela garantit un contenu vidéo professionnel à la fois efficace et très engageant pour les nouvelles recrues.
Quelles options de personnalisation créative offre HeyGen pour générer de la documentation vidéo ?
HeyGen offre des capacités de personnalisation complètes, permettant aux utilisateurs de créer une documentation vidéo générée par l'IA avec des personnages animés professionnels et une voix off générée par l'IA. Vous pouvez adapter chaque aspect pour maintenir la cohérence de la marque et créer du contenu unique sans effort.
HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos d'intégration d'équipement pour des guides clairs et étape par étape ?
Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos d'intégration d'équipement idéal, simplifiant la création de vidéos explicatives claires et de guides utilisateur étape par étape. Avec une génération vidéo de bout en bout, vous pouvez rapidement produire un contenu d'instruction complet pour tout appareil ou processus.
HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités essentielles comme les sous-titres et la collaboration fluide pour les projets vidéo ?
Oui, HeyGen prend en charge nativement les sous-titres/captions automatiques pour améliorer l'accessibilité et la portée de vos vidéos. De plus, notre plateforme facilite une collaboration fluide entre les équipes, rationalisant l'ensemble de votre flux de création vidéo, du script à l'exportation finale.