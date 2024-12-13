Améliorez l'Efficacité avec Notre Créateur de Vidéos d'Intégration d'Équipement

Créez facilement des vidéos de formation professionnelles et des guides utilisateur étape par étape avec une voix off générée par l'IA.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'intégration de 45 secondes destinée aux départements RH, mettant en avant les avantages d'une formation simplifiée pour les nouvelles recrues. Cette vidéo nécessite un style visuel engageant et amical, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour un aspect professionnel, rendant le processus de création de vidéos d'intégration intuitif et visuellement attrayant.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation de 60 secondes pour le personnel existant ayant besoin d'une remise à niveau sur les protocoles de sécurité mis à jour. La vidéo doit maintenir un style visuel détaillé et informatif, en veillant à ce que toutes les instructions clés soient clairement transmises. Implémentez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer la compréhension, fournissant un contenu vidéo professionnel accessible à tous.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo tutorielle de 30 secondes pour les utilisateurs finaux apprenant un nouveau produit logiciel, en se concentrant sur une fonctionnalité spécifique. Cette vidéo doit présenter une approche visuelle moderne et étape par étape, en utilisant les avatars IA de HeyGen pour démontrer les actions de manière fluide et créer une documentation vidéo générée par l'IA convaincante qui guide efficacement les utilisateurs.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégration d'Équipement

Créez rapidement des vidéos d'intégration d'équipement engageantes et informatives pour simplifier la formation et garantir que votre équipe maîtrise de nouveaux outils avec facilité, améliorant ainsi la productivité.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Modèle
Commencez par coller votre script de formation ou en sélectionnant un modèle préconçu. Notre fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script génère rapidement des scènes vidéo dynamiques, simplifiant votre processus de documentation vidéo générée par l'IA.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels Dynamiques et des Voix Off
Améliorez votre vidéo avec des avatars IA engageants et sélectionnez dans une riche bibliothèque multimédia. Utilisez notre génération de voix off pour produire une voix off professionnelle générée par l'IA pour des instructions claires.
3
Step 3
Appliquez l'Image de Marque et l'Accessibilité
Appliquez les contrôles de marque de votre organisation, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence. Ajoutez facilement des sous-titres/captions pour une accessibilité améliorée, garantissant que votre formation atteint tout le monde efficacement.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre contenu vidéo professionnel et exportez-le dans les ratios d'aspect souhaités, prêt pour une distribution immédiate sur vos plateformes préférées. Profitez d'une génération vidéo de bout en bout, du concept à la livraison.

Cas d'Utilisation

Démystifier les Équipements Complexes

Traduisez facilement les spécifications complexes des équipements et les procédures opérationnelles en vidéos d'instruction claires et compréhensibles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos d'intégration des employés et de contenu de formation ?

HeyGen vous permet de générer automatiquement des vidéos pour l'intégration des employés et la formation, en utilisant des modèles personnalisables et une voix off générée par l'IA. Cela garantit un contenu vidéo professionnel à la fois efficace et très engageant pour les nouvelles recrues.

Quelles options de personnalisation créative offre HeyGen pour générer de la documentation vidéo ?

HeyGen offre des capacités de personnalisation complètes, permettant aux utilisateurs de créer une documentation vidéo générée par l'IA avec des personnages animés professionnels et une voix off générée par l'IA. Vous pouvez adapter chaque aspect pour maintenir la cohérence de la marque et créer du contenu unique sans effort.

HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos d'intégration d'équipement pour des guides clairs et étape par étape ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos d'intégration d'équipement idéal, simplifiant la création de vidéos explicatives claires et de guides utilisateur étape par étape. Avec une génération vidéo de bout en bout, vous pouvez rapidement produire un contenu d'instruction complet pour tout appareil ou processus.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités essentielles comme les sous-titres et la collaboration fluide pour les projets vidéo ?

Oui, HeyGen prend en charge nativement les sous-titres/captions automatiques pour améliorer l'accessibilité et la portée de vos vidéos. De plus, notre plateforme facilite une collaboration fluide entre les équipes, rationalisant l'ensemble de votre flux de création vidéo, du script à l'exportation finale.

