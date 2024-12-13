Créateur de Vidéos Explicatives pour Équipements : Simplifiez les Produits Complexes

Simplifiez l'éducation des produits avec des vidéos dynamiques, en tirant parti de la puissante génération de voix off de HeyGen pour des instructions claires comme de l'eau de roche.

Concevez une vidéo d'une minute destinée aux propriétaires de petites entreprises, montrant comment un créateur de vidéos explicatives pour équipements peut simplifier les démonstrations de produits. Le style visuel doit être moderne et épuré, avec des superpositions animées sur les prises de vue des produits, accompagnées d'une voix off amicale et informative générée par l'IA de HeyGen pour expliquer facilement les fonctionnalités complexes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un tutoriel de 45 secondes pour les responsables marketing, illustrant la création rapide de vidéos de mise en avant de produits captivantes à l'aide d'un logiciel de vidéo explicative. L'approche visuelle doit être dynamique avec des coupes rapides et des graphiques animés engageants, animée par une voix off claire et concise créée directement à partir d'un script grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'instruction de 2 minutes destinée aux formateurs d'entreprise, démontrant comment intégrer de nouveaux employés avec des machines complexes. Le style visuel doit être pédagogique et facile à suivre, utilisant des modèles personnalisables pour présenter l'information de manière logique, enrichie par une fonctionnalité de génération de voix off chaleureuse et autoritaire de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Développez une publicité de 30 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les nouveaux utilisateurs de création vidéo, mettant en avant la simplicité d'expliquer des concepts techniques. Cette vidéo doit présenter un style visuel simple, de type tutoriel, avec des couleurs vives et une musique entraînante, soulignant la facilité d'utilisation d'une interface conviviale et des sous-titres/captions générés automatiquement avec HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives pour Équipements

Créez sans effort des vidéos explicatives professionnelles pour équipements avec l'IA, transformant des informations complexes en visuels captivants en quelques minutes.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi notre large éventail de modèles personnalisables pour lancer la création de votre vidéo explicative pour équipements.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et des Avatars
Remplissez vos scènes avec nos divers avatars IA pour présenter votre équipement avec une touche humaine.
3
Step 3
Générez la Voix Off et la Narration
Utilisez la génération de voix off par IA pour donner vie à votre script avec une narration au son naturel pour votre vidéo explicative.
4
Step 4
Affinez et Exportez Votre Vidéo
Appliquez le style unique de votre marque et assurez la cohérence avec des contrôles de marque puissants, puis exportez votre vidéo explicative professionnelle.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez les Publicités Explicatives de Produits

.

Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes pour de nouveaux équipements ou fonctionnalités, suscitant l'intérêt et communiquant clairement les avantages des produits aux clients potentiels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives techniques ?

HeyGen utilise une technologie avancée de création vidéo par IA pour rationaliser la production de vidéos explicatives techniques. Les utilisateurs peuvent transformer des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars IA et une voix off IA, ce qui en fait un logiciel de vidéo explicative efficace pour communiquer des informations complexes.

Puis-je produire des vidéos explicatives animées avec une image de marque personnalisée en utilisant HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre une large gamme de modèles personnalisables et de contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer facilement votre logo et vos couleurs de marque. Cela garantit que vos vidéos explicatives animées maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos explicatives convivial pour les nouveaux utilisateurs ?

HeyGen est conçu avec une interface conviviale et un éditeur puissant de glisser-déposer, le rendant très accessible pour tous les niveaux de compétence. Son design intuitif simplifie le processus de création de vidéos explicatives de haute qualité, même sans expérience préalable en montage vidéo.

HeyGen prend-il en charge des avatars IA réalistes et des sous-titres automatiques pour le contenu ?

Oui, HeyGen propose une large sélection d'avatars IA réalistes pour donner vie à vos messages. De plus, il génère automatiquement des sous-titres/captions précis à partir de votre script, améliorant l'accessibilité et l'engagement pour vos vidéos explicatives et vidéos de formation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo