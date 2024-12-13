Créez une vidéo captivante d'une minute ciblant les éducateurs et les lycéens, mettant en avant la fonctionnalité d'un ensemble moteur/générateur de démonstration. Le style visuel doit être clair et bien éclairé, avec des gros plans dynamiques des composants en action, complétés par une voix off engageante et informative. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour expliquer les principes de l'utilisation de cet équipement pour enseigner l'électricité, rendant les concepts complexes facilement compréhensibles pour une démonstration en classe.

Générer une Vidéo