Créateur de Vidéos de Formation Environnementale : Créez de l'Impact

Transformez une formation environnementale complexe en contenu vidéo engageant. Utilisez nos avatars AI pour des messages puissants et pertinents.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo informative de 1,5 minute pour les parties prenantes internes et les investisseurs potentiels, détaillant le succès et l'impact futur d'un nouveau projet d'énergie renouvelable. Le style visuel et audio doit être engageant et axé sur les données, en incorporant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer efficacement des données complexes, mettant en avant l'innovation verte du projet.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 45 secondes destinée au personnel de bureau général, offrant des conseils pratiques pour réduire leur empreinte carbone dans la vie quotidienne au bureau. Cette vidéo nécessite un style visuel dynamique et concret, assurant une accessibilité maximale grâce à la fonctionnalité de sous-titres automatiques de HeyGen pour sensibiliser efficacement et transmettre des messages environnementaux vitaux.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de rapport de durabilité d'entreprise de 2 minutes, ciblant le grand public et les abonnés des réseaux sociaux, résumant les points clés et les récits d'impact de l'année écoulée. Le style doit être professionnel et visuellement attrayant, en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer efficacement les données du rapport en contenu éducatif captivant sur la durabilité pour un public plus large.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation Environnementale

Transformez votre contenu de formation environnementale en vidéos engageantes et perspicaces avec AI. Créez facilement des vidéos de durabilité professionnelles pour l'e-learning.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par structurer votre contenu de formation. Téléchargez votre texte existant ou collez votre script directement pour utiliser l'AI de HeyGen pour la conversion texte-vidéo, posant les bases de votre vidéo de formation environnementale.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Renforcez votre message en utilisant la vaste bibliothèque de médias de HeyGen. Intégrez des images, vidéos et visualisations de données pertinentes pour transmettre clairement des informations environnementales complexes.
3
Step 3
Générez un Avatar AI et une Voix
Donnez vie à votre contenu en sélectionnant un avatar AI réaliste. Associez-le à une voix naturelle pour communiquer efficacement vos messages environnementaux et engager votre audience.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez vos vidéos de durabilité en utilisant le redimensionnement d'aspect de HeyGen pour un visionnage optimal. Exportez votre vidéo peaufinée, prête pour votre plateforme e-learning ou les réseaux sociaux pour sensibiliser.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Concepts Environnementaux Complexes

Simplifiez les sujets environnementaux complexes et améliorez l'éducation à la durabilité, rendant les informations complexes digestes et engageantes pour tous les apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos de formation environnementale ?

HeyGen utilise une technologie AI avancée pour une conversion texte-vidéo fluide, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos de formation environnementale engageantes. Avec des avatars AI et une génération de voix-off de haute qualité, créer du contenu e-learning percutant est à la fois efficace et professionnel.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de durabilité AI efficace ?

HeyGen offre une plateforme complète pour produire des vidéos de durabilité convaincantes, permettant aux utilisateurs d'intégrer des visualisations de données et de transmettre des messages environnementaux clairs. Son design intuitif aide à sensibiliser et à inspirer l'action sur des sujets critiques comme le changement climatique.

Puis-je personnaliser le branding de mes vidéos de formation environnementale dans HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des éléments de la bibliothèque de médias dans vos vidéos de formation environnementale. L'utilisation de modèles vidéo personnalisables assure une apparence cohérente et professionnelle sur tout votre contenu.

HeyGen prend-il en charge l'intégration avec les plateformes e-learning existantes pour les vidéos de formation ?

Oui, HeyGen est conçu pour soutenir la distribution de vos vidéos de formation et de contenu éducatif sur la durabilité. Vous pouvez facilement exporter des vidéos pour une utilisation dans divers environnements LMS, y compris la compatibilité avec des formats comme SCORM, pour une intégration fluide dans votre infrastructure e-learning.

