Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de campagne environnementale inspirante de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée au grand public, plaidant pour des efforts de conservation locaux. Ce prompt encourage l'utilisation des divers modèles et scènes de HeyGen pour créer un récit optimiste et visuellement attrayant, complété par une musique entraînante et une voix off inspirante pour motiver à l'action.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative animée informative de 45 secondes pour les étudiants universitaires intéressés par l'éducation écologique, détaillant le processus de séquestration du carbone dans les forêts. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour articuler clairement des concepts complexes, en assurant un style visuel moderne et épuré et une narration autoritaire, enrichie de sous-titres clairs.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo puissante de style documentaire de 90 secondes pour les groupes communautaires locaux, mettant en avant des initiatives réussies pour créer des vidéos sur la biodiversité urbaine. Puisez dans la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des séquences et des images authentiques, en créant un récit percutant avec une esthétique visuelle brute et une musique de fond inspirante, renforcée par une voix off convaincante.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Éducatives en Sciences de l'Environnement

Produisez sans effort des vidéos environnementales percutantes pour l'éducation écologique, les campagnes sur les réseaux sociaux ou le contenu explicatif détaillé avec des outils AI avancés.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de sciences de l'environnement dans la plateforme. Notre fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script transforme instantanément votre texte en un storyboard visuel, posant les bases de votre contenu éducatif écologique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez votre message en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Ces présentateurs numériques, propulsés par notre Créateur de Vidéos de Durabilité AI, apportent un visage professionnel et engageant à vos vidéos environnementales.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et une Voix Off
Enrichissez davantage votre vidéo avec des visuels convaincants et générez une "génération de voix off" naturelle. Incorporez des éléments comme des visualisations de données pour expliquer clairement des sujets complexes tels que le changement climatique ou les efforts de conservation.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo éducative terminée, exportez-la facilement dans divers formats et ratios d'aspect en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de ratio d'aspect. Partagez vos vidéos environnementales convaincantes sur différentes plateformes pour sensibiliser et éduquer efficacement votre audience.

Amplifier le Plaidoyer Environnemental

Produisez des vidéos environnementales courtes et convaincantes pour les réseaux sociaux afin de sensibiliser et d'inspirer rapidement à l'action.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes projets de création de vidéos éducatives en sciences de l'environnement ?

HeyGen permet aux éducateurs de créer des "vidéos environnementales" convaincantes en utilisant une gamme d'outils créatifs. Vous pouvez transformer des scripts en contenu engageant avec la fonctionnalité "Texte à vidéo à partir de script", choisir parmi divers "modèles de vidéo", et générer une "génération de voix off" naturelle pour transmettre efficacement des concepts écologiques complexes.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos éducatives écologiques ?

Pour l'"éducation écologique", HeyGen propose une suite robuste de fonctionnalités créatives, y compris des "avatars AI" réalistes pour présenter des informations et une vaste "bibliothèque de médias" de visuels pertinents. Vous pouvez facilement intégrer des "visualisations de données" et créer des segments de "vidéo explicative animée" percutants pour illustrer les principaux enjeux environnementaux.

HeyGen peut-il m'aider à produire des vidéos environnementales engageantes pour des campagnes sur les réseaux sociaux ?

Absolument ! HeyGen est parfait pour créer des "vidéos environnementales" percutantes pour une "campagne environnementale sur les réseaux sociaux". Son "interface glisser-déposer" intuitive permet un assemblage rapide du contenu, garantissant que vos messages sur le "changement climatique" et la "conservation" résonnent puissamment avec votre audience.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos environnementales avec la technologie AI ?

HeyGen utilise une technologie "AI" avancée pour simplifier l'ensemble du flux de travail de création de vidéos, rendant simple la "création de vidéos environnementales". De la génération automatique de "sous-titres/légendes" à l'offre de "contrôles de marque" personnalisables, HeyGen assure l'efficacité sans compromettre la qualité créative ou la clarté du message.

