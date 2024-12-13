Créateur de Vidéo de Rapport Environnemental : Créez des Vidéos ESG Impactantes

Transformez vos données de rapport environnemental en vidéos engageantes et professionnelles grâce à notre puissante capacité de texte-à-vidéo.

Créez une vidéo de 60 secondes, inspirante et professionnelle, pour les parties prenantes internes, mettant en avant nos dernières initiatives de durabilité et leur impact positif. Le style visuel doit être lumineux et engageant, avec des exemples concrets, complétés par une musique de fond inspirante et une voix off claire. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour livrer un récit convaincant sur notre engagement envers un avenir plus vert.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo engageante de 45 secondes pour les investisseurs et partenaires potentiels, résumant les points clés de notre rapport annuel ESG. Le style visuel doit intégrer des graphiques épurés et axés sur les données ainsi que des avatars AI professionnels pour transmettre autorité et transparence, accompagnés d'une voix off autoritaire et calme. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire et concise.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant le grand public et les abonnés des réseaux sociaux, servant de message rapide de sensibilisation publique sur nos efforts environnementaux. Le style visuel doit être accessible et comporter des séquences réelles convaincantes, facilement issues de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen, associées à une voix dynamique et conversationnelle. Cette vidéo vise à inspirer l'action et à renforcer la confiance dans la marque grâce à une narration visuelle percutante.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative de 90 secondes pour les nouveaux employés lors de l'intégration, décrivant le processus et l'importance de créer un Créateur de Vidéo de Rapport de Durabilité. Le style visuel doit être clair et étape par étape, utilisant des superpositions de texte et des animations simples, soutenu par une voix amicale et informative. Cette vidéo de formation peut être générée efficacement en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script, transformant les instructions écrites en un guide visuel engageant.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Rapport Environnemental

Transformez des données ESG complexes en vidéos de durabilité engageantes et professionnelles avec l'AI, simplifiant votre narration visuelle pour une communication percutante.

1
Step 1
Créez Votre Script de Rapport
Commencez par saisir le contenu de votre rapport environnemental. Notre capacité de texte-à-vidéo convertit rapidement votre texte en un récit visuel, posant les bases de votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Renforcez votre message et connectez-vous avec votre public en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Ces présentateurs peuvent livrer votre rapport avec des expressions et mouvements naturels.
3
Step 3
Générez des Voix Off Engagantes
Ajoutez une touche professionnelle à votre rapport avec notre fonctionnalité de génération de voix off. Choisissez parmi diverses voix et langues pour narrer clairement et de manière persuasive vos principaux insights environnementaux.
4
Step 4
Ajoutez des Sous-titres et Exportez
Assurez l'accessibilité et l'impact en utilisant le Générateur de Sous-titres AI pour ajouter automatiquement des sous-titres à votre vidéo. Révisez votre création finale et exportez-la pour diverses plateformes de partage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation ESG et la Communication Interne

Améliorez la compréhension et la rétention des politiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) par les employés avec des vidéos de formation engageantes, propulsées par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de rapport environnemental ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de rapport environnemental en utilisant des avatars AI et divers modèles, permettant une transformation rapide de données complexes en vidéos engageantes. Vous pouvez créer efficacement des vidéos de durabilité professionnelles sans expérience approfondie en production vidéo.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un Créateur de Vidéo de Durabilité AI efficace ?

HeyGen agit comme un Créateur de Vidéo de Durabilité AI efficace grâce à sa capacité de texte-à-vidéo, vous permettant de convertir vos scripts de rapport ESG en récits captivants. Utilisez la génération de voix off et le Générateur de Sous-titres AI pour améliorer l'accessibilité et la portée de vos initiatives de durabilité.

Puis-je personnaliser mes vidéos de durabilité avec HeyGen pour une cohérence de marque ?

Absolument, HeyGen permet de personnaliser entièrement les vidéos de durabilité, y compris les contrôles de marque pour les logos et les couleurs. Vous pouvez intégrer votre propre bibliothèque multimédia ou utiliser le support de stock pour garantir que la narration visuelle s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de durabilité engageantes pour les réseaux sociaux ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux en offrant divers formats d'aspect et options d'exportation adaptés à différentes plateformes. La capacité de la plateforme à produire des vidéos de durabilité de haute qualité aide à communiquer efficacement votre rapport ESG et vos initiatives de durabilité à un public plus large.

