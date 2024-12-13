Vos outils AI incontournables pour créer des vidéos sur la santé environnementale

Créez instantanément des vidéos éducatives puissantes sur l'environnement. Nos avatars AI transmettent votre message clairement, rendant les sujets complexes percutants.

440/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative engageante de 60 secondes destinée aux élèves de collège, expliquant l'importance de l'éducation environnementale et des pratiques durables simples au quotidien. Les visuels doivent être lumineux et animés, présentant des scénarios relatables, soutenus par une narration amicale et claire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à un présentateur cohérent et accessible.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo professionnelle concise de 30 secondes ciblant les dirigeants d'entreprise et les investisseurs, mettant en avant l'engagement d'une entreprise envers les initiatives de durabilité. Le style visuel et audio doit être épuré, corporatif et axé sur les données, présentant des statistiques percutantes et des technologies vertes. Employez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo de rapport de durabilité d'entreprise polie et autoritaire.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo dynamique de 50 secondes de type tutoriel destinée aux aspirants créateurs de vidéos sur la santé environnementale et aux ONG, démontrant à quel point il est facile de créer un contenu percutant. La présentation visuelle doit être moderne et rapide, illustrant le processus de création étape par étape, sur une bande sonore entraînante et encourageante. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer un message écrit en une production professionnelle.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos sur la santé environnementale

Transformez vos idées sur l'environnement en vidéos percutantes rapidement et efficacement avec notre générateur de vidéos AI, conçu pour un impact maximal.

1
Step 1
Créez votre script vidéo
Commencez par saisir votre texte ou script. Notre plateforme utilise les capacités de texte à vidéo pour convertir instantanément votre message sur la santé environnementale en scènes vidéo dynamiques, posant les bases d'un contenu percutant.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Améliorez votre récit en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Vous pouvez également intégrer des visuels pertinents de notre bibliothèque multimédia complète pour illustrer efficacement vos données et initiatives environnementales.
3
Step 3
Ajoutez un audio professionnel et votre marque
Générez une narration engageante avec notre fonctionnalité avancée de génération de voix off, offrant plusieurs voix et langues. Appliquez le logo et les couleurs de votre organisation à l'aide des contrôles de marque pour maintenir la cohérence et renforcer votre message de durabilité.
4
Step 4
Exportez et partagez largement
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour la préparer pour n'importe quelle plateforme, des médias sociaux aux présentations d'entreprise. Partagez votre contenu sur la santé environnementale pour sensibiliser et inciter à l'action.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire du contenu engageant pour les réseaux sociaux

.

Créez rapidement des vidéos courtes et captivantes pour les réseaux sociaux afin de sensibiliser et d'engager pour les campagnes de santé environnementale.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il faciliter la création de vidéos éducatives percutantes sur l'environnement ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme les scripts en contenu percutant, parfait pour les vidéos éducatives sur l'environnement ou la sensibilisation au changement climatique. Utilisez les capacités de texte à vidéo de HeyGen et ses divers avatars AI pour produire des messages engageants et informatifs efficacement.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos pour des marques spécifiques et des plateformes de médias sociaux ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque de manière transparente dans vos vidéos. Vous pouvez également personnaliser facilement les ratios d'aspect et utiliser des modèles vidéo pour optimiser votre contenu pour diverses plateformes de médias sociaux, assurant une portée et une cohérence maximales.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des présentations vidéo engageantes avec AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des présentations vidéo dynamiques en utilisant des avatars AI réalistes et une génération de voix off avancée à partir de votre script. Améliorez votre message avec du texte animé et une riche bibliothèque multimédia pour produire du contenu professionnel de haute qualité et percutant sans effort.

HeyGen propose-t-il des modèles vidéo pour une création de contenu rapide ?

Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo conçus professionnellement pour simplifier votre processus de création de contenu. Ces modèles sont idéaux pour divers usages, y compris les vidéos de rapport de durabilité d'entreprise, vous permettant de générer rapidement des vidéos de haute qualité à partir de texte.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo