Créez une vidéo captivante de 45 secondes expliquant les impacts du "changement climatique" sur les écosystèmes locaux, ciblant les jeunes adultes et les éducateurs. Le style visuel doit combiner des visualisations de données dynamiques avec des vidéos de stock émotionnellement résonnantes, tandis que l'audio présente une voix off informative. Utilisez la capacité "Text-to-video from script" de HeyGen pour générer facilement le récit visuel et la "Génération de voix off" pour une piste audio professionnelle.

Développez une vidéo poignante de 30 secondes sur la "pollution des océans", incitant le grand public et les militants écologistes à prendre des "mesures environnementales" immédiates. Cette vidéo doit employer un contraste visuel frappant entre la vie marine saine et les eaux polluées, en utilisant des "Modèles & scènes" pour une esthétique puissante. Un "avatar AI" délivrera un message clair et urgent, servant d'appel direct à participer aux "campagnes de durabilité."
Produisez une vidéo inspirante de 60 secondes mettant en lumière les avancées dans les "énergies renouvelables" et l'"innovation verte", destinée aux innovateurs et aux consommateurs soucieux de l'environnement. L'approche visuelle doit être moderne et optimiste, mettant en avant les avancées technologiques avec le "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" de HeyGen pour accéder à des visuels de haute qualité. Un "avatar AI" autoritaire articulera les principaux "messages environnementaux" avec un ton tourné vers l'avenir.
Concevez une vidéo éducative de 50 secondes abordant la "perte de biodiversité" et mettant en avant les "efforts de conservation" locaux réussis, parfaite pour les communautés locales et les bénévoles de la conservation. L'esthétique visuelle doit imiter un documentaire sur la nature, en se concentrant sur la flore et la faune locales spécifiques, enrichie de "Sous-titres/légendes" pour une accessibilité plus large. Une piste de "Génération de voix off" douce et informative narrera l'importance d'adopter des "pratiques durables."
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Sensibilisation Environnementale

Créez facilement des vidéos de sensibilisation environnementale impactantes pour éduquer et inspirer l'action avec des outils alimentés par l'IA et des options de personnalisation riches.

Step 1
Créer à partir du Texte
Transformez sans effort votre script de sensibilisation environnementale en une vidéo dynamique grâce à la fonctionnalité Text-to-Video de HeyGen.
Step 2
Incorporer des Avatars AI
Améliorez votre message en ajoutant des Avatars AI réalistes pour délivrer des récits convaincants et du contenu éducatif sur les questions environnementales.
Step 3
Personnaliser avec des Médias
Personnalisez votre vidéo en sélectionnant dans une vaste bibliothèque de médias de vidéos et images de stock, parfaitement alignée avec votre message.
Step 4
Exporter et Partager
Finalisez votre vidéo environnementale et exportez-la facilement dans divers formats d'aspect, optimisés pour toute plateforme ou audience.

Motiver à l'Action pour un Avenir Durable

Créez des vidéos puissantes et inspirantes qui encouragent les spectateurs à participer à l'action environnementale et aux pratiques durables.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de sensibilisation environnementale captivantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de sensibilisation environnementale engageantes grâce à ses outils intuitifs alimentés par l'IA. Exploitez notre Générateur de Texte en Vidéo et nos modèles vidéo riches pour transformer rapidement vos scripts en expériences de narration visuelle puissantes, rendant des sujets complexes comme le changement climatique accessibles et percutants.

Puis-je utiliser des Avatars AI dans HeyGen pour diffuser mes campagnes de durabilité ?

Absolument. HeyGen propose une gamme d'Avatars AI réalistes qui peuvent servir de présentateurs convaincants pour vos campagnes de durabilité. Ces Avatars AI améliorent votre narration visuelle, rendant le contenu éducatif sur les questions environnementales plus engageant et professionnel.

Quels sont les ressources que HeyGen fournit pour produire des vidéos environnementales de haute qualité ?

HeyGen offre une vaste bibliothèque de médias avec des vidéos et images de stock, complétée par des modèles personnalisables spécifiquement conçus pour les sujets environnementaux. Ces ressources, combinées à nos outils alimentés par l'IA, vous permettent de créer facilement des vidéos environnementales de qualité professionnelle sans compétences de montage étendues.

Comment HeyGen facilite-t-il le partage de messages environnementaux sur diverses plateformes ?

HeyGen garantit que vos messages environnementaux résonnent largement en fournissant des outils de redimensionnement flexibles et de multiples options d'exportation. Cela vous permet d'optimiser vos vidéos environnementales pour différents canaux et plateformes de médias sociaux, maximisant votre portée et votre impact pour les initiatives de durabilité.

