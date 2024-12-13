Créez une vidéo de 30 secondes mettant en lumière un nouvel entraîneur en ligne, en soulignant son parcours de marque personnelle de l'idée au succès. Le style visuel doit être moderne et inspirant, avec des graphismes épurés et un avatar AI confiant pour la voix off, accompagné d'une musique de fond subtile et motivante. Ce récit doit clairement mettre en avant leur expertise et leur vision, conçu pour attirer les entrepreneurs en herbe à la recherche de mentorat. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script pour créer une introduction convaincante et concise.

Générer une Vidéo