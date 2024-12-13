Créateur de Vidéos Promo pour Entrepreneurs : Boostez Votre Marque

Créez rapidement des vidéos marketing convaincantes en utilisant nos divers modèles pour augmenter les ventes et engager votre audience.

Créez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes destinée aux entrepreneurs en herbe et aux propriétaires de petites entreprises, montrant comment augmenter considérablement les ventes avec des stratégies innovantes. Le style visuel doit être dynamique et entraînant, avec des coupes rapides et des graphismes modernes, complétés par une voix off AI confiante et amicale. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour démarrer la création et tirez parti de la génération de voix off pour une narration professionnelle.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo promotionnelle élégante de 45 secondes pour les startups technologiques et les responsables marketing de produits annonçant un nouveau lancement, en mettant l'accent sur ses caractéristiques innovantes. Imaginez des visuels épurés et futuristes avec des animations high-tech et un design sonore net, associés à une narration claire et concise. Cette vidéo promotionnelle pourrait être réalisée efficacement en utilisant les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de scripts et enrichie de visuels époustouflants grâce à la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promo inspirante de 60 secondes adaptée aux coachs, consultants et créateurs de marques personnelles, mettant en avant leur proposition de valeur unique pour des campagnes marketing efficaces. La vidéo doit adopter un style visuel chaleureux, accueillant et authentique, transmettant la confiance par un ton encourageant. Employez les avatars AI de HeyGen pour présenter le message personnellement et assurez une large accessibilité avec des sous-titres.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative informative de 30 secondes conçue pour les entreprises ayant besoin de clarifier rapidement des services ou produits complexes, agissant comme un éditeur en ligne concis pour leur message. L'esthétique visuelle doit être lumineuse et engageante, incorporant un texte clair à l'écran et des graphismes simples, le tout soutenu par une génération de voix off claire et concise. Optimisez le rendu final en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir un rendu optimal sur toutes les plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo pour Entrepreneurs

Créez facilement des vidéos promotionnelles convaincantes avec notre éditeur vidéo alimenté par AI, conçu pour les entrepreneurs afin de booster leurs campagnes marketing et atteindre un public plus large.

1
Step 1
Sélectionnez une Base Créative
Choisissez parmi une large gamme de modèles vidéo conçus par des professionnels, parfaits pour diverses vidéos promotionnelles. Vous pouvez également utiliser de simples invites textuelles pour générer des scènes initiales pour un démarrage personnalisé.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu Unique
Ajoutez vos visuels de produit, images et logos de marque. Améliorez votre message avec des voix off AI professionnelles et du texte animé dynamique, ainsi que des options de notre vaste bibliothèque de médias stock.
3
Step 3
Personnalisez et Affinez Votre Vidéo
Personnalisez chaque élément avec notre éditeur intuitif glisser-déposer. Ajustez les couleurs, les polices, et ajoutez des sous-titres automatiques pour garantir que l'identité de votre marque brille grâce à des contrôles de branding robustes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Création
Exportez vos vidéos promotionnelles de haute qualité en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio, optimisée pour divers canaux de médias sociaux. Partagez directement pour atteindre votre public cible et élever vos campagnes marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès de Vos Clients

.

Transformez les témoignages de clients en vidéos AI engageantes qui renforcent la confiance et la crédibilité de votre entreprise entrepreneuriale.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos promotionnelles convaincantes ?

HeyGen permet aux entrepreneurs de produire facilement des vidéos promotionnelles professionnelles grâce à son éditeur vidéo AI intuitif. Profitez d'une large gamme de modèles et de l'éditeur glisser-déposer pour donner vie à vos idées créatives, boostant vos campagnes marketing et augmentant les ventes.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen intègre des capacités AI avancées telles que la génération de texte-à-vidéo à partir de simples invites textuelles et des voix off AI réalistes. Cela vous permet de rationaliser vos flux de production vidéo et de créer du contenu de haute qualité efficacement, y compris des vidéos explicatives et des présentations de produits.

Puis-je personnaliser les vidéos pour correspondre à l'identité de ma marque avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'ajouter des logos de marque, de personnaliser les couleurs et d'incorporer du texte animé pour maintenir une cohérence visuelle. Cela garantit que vos vidéos sur les réseaux sociaux et vos campagnes marketing reflètent l'identité unique de votre marque sur tous les canaux.

HeyGen offre-t-il un accès à une bibliothèque de médias pour le contenu vidéo ?

Oui, HeyGen dispose d'une vaste bibliothèque de médias stock, y compris des options premium comme Getty Images, pour enrichir vos projets vidéo. Vous pouvez facilement ajouter divers éléments à vos modèles de vidéos promo, assurant une finition soignée et professionnelle pour toutes vos vidéos marketing.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo